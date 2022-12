En los últimos días se ha hecho viral el video de un perrito que presuntamente 'canta' las canciones de Carolina Giraldo, más conocida en la industria musical como Karol G. En las imágenes se puede ver al animal ladrando justo cuando sus dueños reproducen un tema de la ‘Bichota’.



Los hechos se registraron durante el mes de noviembre en un vídeo de TikTok de @Kokoborder, en el cual un border collie mostró tener una gran admiración por la artista antioqueña.



Lo que sorprendió a los internautas fue la reacción que tuvo Koko, nombre del can, cuando su dueño encendió el televisor para poner la canción ‘200 copas’. Pues apenas escuchó la primera parte de la melodía, empezó a ladrar en frente de la pantalla como si estuviera en un concierto de la colombiana.



El video no tardó en llegar hasta la intérprete de ‘Gatúbela’, quien a través de sus historias de Instagram se mostró conmovida por la reacción del perrito disfrutando sus composiciones.



Ella le expresó a sus más de 57 millones de seguidores en esta plataforma que es uno de los admiradores más tiernos que ha podido conocer, por lo que quiso enviarle unas sentidas palabras.



“Te amooooo perrito que me ama (emojis de carita enternecida y de corazón)”, escribió la celebridad en el texto de las historias.



Y es que para comprobar que Koko sentía cierta atracción por Karol G, sus amos le pusieron una canción de Bad Bunny, la cual no causó absolutamente ninguna reacción en el perrito. Así las cosas, algunos internautas le colocaron el apodo del 'perro bichote’.



