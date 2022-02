A pesar de la ilusión de muchos fanáticos de ver nuevamente juntos a Karol G y Anuel AA, luego de su ruptura hace varios meses, esta posibilidad se ve cada día más lejana. Recientemente se conoció que el cantante puertorriqueño se comprometió con su nueva novia Yailín 'La Más Viral' y, ahora, se habla de que la colombiana también habría pasado página y estaría iniciando una relación sentimental con uno de los futbolistas más reconocidos del país: James Rodríguez.



El '10' de la Selección Colombia también estaría dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor luego de terminar su noviazgo con la modelo venezolana Shannon de Lima, con quien sostuvo una relación sentimental por varios años.

Una situación similar estaría viviendo Karol G, quien manifestó hace unas semanas en un concierto: "se metió en mi relación y me lo quitó. Pero, mami, al final del día, si así fue conmigo...", lo que causó rumores de una supuesta infidelidad de Anuel AA a la cantante colombiana.



Las pruebas de que entre Karol G y James, ambos de 30 años de edad, existe una buena relación desde hace un tiempo están en el Instagram del futbolista, donde en el pasado mes de junio compartió una fotografía de ambos. Además, su hija Salomé Rodríguez publicó también ese mismo día una imagen con la cantante paisa.

Las especulaciones sobre una relación entre ambos aumentaron luego de que varios fanáticos aseguraran que habían viajado en un mismo avión por algunas historias que compartieron la cantante y el futbolista en sus redes sociales, sin embargo, estas no comprobaron nada.



Otro detalle que no han dejado escapar los fanáticos de esta pareja tiene que ver con el color de pelo azul que tuvo recientemente James, y que ha tenido durante varios meses Karol G, lo que no serían solo una coincidencia sino un acercamiento entre los dos.

Los seguidores de ambos tampoco han dejado pasar por alto las interacciones entre James y Karol G en redes sociales, donde aseguran que ha aumentado el intercambio de 'likes' en las publicaciones que hacen.



Aunque los rumores de una posible relación sentimental siguen aumentando, ninguna de las dos celebridades ha confirmado o desmentido la noticia.