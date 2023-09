La cantante Karol G está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pues su música se ha vuelto bastante popular y ahora se escucha en casi todos los rincones del planeta.



Actualmente, se encuentra en medio de su gira 'Mañana será bonito tour', la cual ha sido un éxito total y han vendido todas sus boletas. En su más reciente concierto, la paisa sorprendió a sus fans con un invitado especial, que también es bastante conocido en nuestro país, y es J Balvin.

En medio de su presentación en el MetLife de Nueva Jersey, la 'Bichota' presentó a su colega con unas emotivas palabras y aseguró que él fue uno de los artistas que la inspiró a seguir sus sueños.



"Yo lo he admirado mucho porque es de mi casa, de Colombia, lo seguía y yo veía esas cosas increíbles que hacía en el mundo y me daba la impresión de que algún día, si él lo había logrado, yo podía lograrlo también", empezó diciendo.



Asimismo, añadió: “fue el primer colombiano haciendo música urbana que puso la bandera en el mundo entero. Y nunca se me va a olvidar a mí lo que sentí cuando lo vi a él presentarse en el Madison Square Garden… Mi vida cambió. Real, ese día dije: ‘Ok, creo que ya sé lo que tengo que hacer, a veces siento que más allá de oportunidades las personas necesitamos inspiración y eso fue lo que él fue para mí”.

Luego de esto, ambos interpretaron éxitos musicales como ‘Ay vamos’, ‘Ginza’, ‘X’, ‘La canción’ y ‘¿Qué más, pues?’, entre otros. Durante su presentación, los artistas bailaron y emocionaron a todos los asistentes.



Al finalizar, Jose Osorio Balvin, nombre real del artista, le agradeció esta oportunidad a Karol G y además le expresó su admiración, pues ahora es una de las cantantes más importantes de Latinoamérica.



“Me le quitó el sombrero. Tu nombre ya está en las estrellas. Felicidades, estoy orgulloso de lo que eres, si yo te inspiraba, ahora tú me inspiras más. Un aplauso para la reina, la Bichota”, concluyó.

Este momento no solo ha emocionado a los asistentes del concierto, sino también a los internautas, quienes han realizado todo tipo de comentarios.



"Así es que se habla, por eso amo a JBalvin, porque es humilde"; "Uyyy qué belleza, su amigo de toda la vida es un gran hombre"; "Amo ver a estas generaciones de música trabajando juntos y mostrando que es Colombia"; "Balvin eres respetuoso y amas a Karol como una hermana"; "La admiración de ambos es linda", han escrito en las redes sociales.

