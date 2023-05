Luego de casi dos años de finalizar su relación con Anuel AA, se ha rumorado que Karol G y Feid estarían saliendo, pues, a pesar de no haberlo hecho público, muchos de sus seguidores han encontrado algunas pistas que indicarían que están saliendo.



Ahora, la tarotista Vieira Vidente ha hecho una inesperada revelación sobre cómo se lleva esta pareja de artistas, inicialmente dijo que 'la Bichota': "Se encuentra pasando por el mejor momento de su vida, ha logrado alcanzar el éxito profesional con el que tanto soñó de joven".



De la misma manera, la vidente hizo una revelación que dejó impactados a los seguidores de la pareja pues aseguró que: "No siento y no veo que La Bichota se case o quede en embarazo de Feid, ellos se quieren, pero no estarán por mucho tiempo".



¿Karol G Y Anuel AA van a volver?

Según la vidente, aunque Karol G está feliz con Feid, ella no ha podido olvidar a Anuel AA: "Durante los próximos meses, la colombiana estará en el ojo del huracán debido a los malos comentarios que se generarán (…) Ella sufrirá una fuerte traición por parte de Anuel AA, pues el cantante revelará muchos secretos”.



Finalmente reveló que la cantante de 'mañana será bonito' no tiene planes de regresar con su ex, aunque este intente llamar su atención.

