En los últimos meses, en redes sociales se ha creado el rumor de que los cantantes paisas Karol G y Feid tienen una relación sentimental. Sin embargo, recientemente se obtuvo una prueba contundente que confirmaría su noviazgo, pues fueron vistos juntos en el aeropuerto de Medellín.

Vale la pena recordar, que los rumores de su relación empezaron a ser más fuertes luego de que la ‘Bichota’ invitara al ‘Ferxxo’ a uno de sus últimos conciertos en Puerto Rico, en donde cantaron juntos su canción ‘Friki’ y bailaron muy pegadito, haciéndose evidente la química que hay entre ellos.



Ninguno de los cantantes ha confirmado su relación públicamente, pero sus seguidores han notado ciertos detalles como, por ejemplo, que han lucido prendas de vestir similares o accesorios. Además, se dice que la nueva canción de Karol ‘Tus Gafitas’ es para el reguetonero.



Ahora bien, este 21 de marzo, se dio a conocer otra prueba que confirmaría su relación, pues fueron captados juntos en uno de los aeropuertos de Medellín subiéndose a un avión privado.



En las imágenes, que fueron compartidas por la cuenta de Instagram ‘Rechismes’,

se puede ver a una mujer de pelo rojo saludando a la tripulación del avión y atrás de ella a un hombre que caminaba en la misma dirección.



Como era de esperarse, los fans de los cantantes han enloquecido con esta grabación y han realizado varios comentarios al respecto.



“A mí me emociona más la vida amorosa de estos dos que la mía”, “¿Qué les cuesta admitir que tienen una relación?”, “¡A mí no se me pareció a Feid!”, “Nos hacemos los sorprendidos”, “Necesito que oficialicen, que me vuelvo loca”, “El policía por dentro: no puede ser son novios”, se lee en los comentarios de la publicación.

