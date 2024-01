Karol G y Feid estarían de vacaciones juntos en la nieve, según sus seguidores 

En los últimos días, en redes sociales, no se ha dejado de hablar de Karol G y Feid, pues sus seguidores creen que los cantantes están pasando unas románticas vacaciones en un lugar lleno de nieve.



Recientemente, los paisas publicaron diferentes videos en un paisaje lleno de nieve y aunque no salen en las publicaciones del otro, sus fans se han emocionado con la idea de que ellos están pasando unos días juntos.

Por su parte, la intérprete de 'Mañana Será Bonito' ha publicado diferentes videos que evidencian que está pasando un buen tiempo en sus vacaciones, pues se le ha visto montar en moto de nieve, subir colinas y soportar el frío que estaba haciendo en Estados Unidos.



(No deje de leer: Aleska Génesis sale en libertad tras su detención por presunto robo de relojes).



Incluso en una grabación mostró lo agradecida que está por tener la oportunidad de disfrutar de estos agradables momentos: “Gracias Dios por tantas Bendiciones”, escribió.



Por otro lado, Feid también le ha enseñado a sus seguidores que está en la nieve y curiosamente los paisajes son muy parecidos a los que ha mostrado la intérprete de 'Gatubela'.

Aunque ninguno de los dos ha mostrado que efectivamente se encuentran juntos, varios de sus seguidores se han emocionado al ver que se encuentran felices y que su relación se encuentra mejor que nunca.



(Lea también: El ‘Flaco’ Solórzano lanzó críticas a las narconovelas: 'Los gringos ni ven eso').



"Pero qué acabo de ver estás con la Karol G y no me diga que no porque sí"; "Es casualidad que Karol G también subió video en la nieve"; "A mí no me engañan Karol G es la que está sentada en la moto de nieve que estaba a su lado"; "Yo intentando ver a Feid en el reflejo de los lentes", se lee en los comentarios.



También varias personas les han comentado que esperan que descansen mucho, ya que pronto retomaron las labores de sus carreras musicales, incluso, Karol G en uno de los comentarios de su video recordó que en 18 días empieza su tour.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Los tres alimentos ricos en antioxidantes que le ayudarán a fortalecer la memoria

La transformación de la ex Miss Universo Dayana Mendoza: ahora predica en una iglesia

¿A qué te dedicas? Mujer vende billetes con el olor de distintas partes de su cuerpo