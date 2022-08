Desde que Karol G terminó su relación con el cantante Anuel AA y Feid hizo lo propio con la creadora de contenido Nicol ‘Beta’ a principios de 2022, los rumores de un romance entre los reguetoneros antioqueños ha venido tomando mucha fuerza en los últimos meses.



Por tal motivo, sus fanáticos más fieles les han venido haciendo seguimiento para poder corroborar o desmentir las especulaciones. Recientemente, algunos internautas han viralizado las imágenes que podrían ser la prueba reina que finalmente revele el amorío entre los artistas



Los comentarios de usuarios de redes sociales apuntaban a que tanto Feid como Karol G tienen un tatuaje de un corazón en su rostro. Un diseño que se hicieron recientemente, pues en sus publicaciones e historias de las últimas semanas los famosos no mostraron cambios en su apariencia.



Así lo demostró la página de Instagram ‘Chismes.hoycol’, que compartió las imágenes por medio de un comparativo con las pruebas. En el rostro del intérprete de ‘Feliz Cumpleaños’ se puede ver un corazón verde y en la cara de la ‘Bichota’ se evidencia un corazón rojo, colores que, según mencionan algunos portales, son los favoritos de los cantantes.



Cabe aclarar, que el ‘Ferxxo’ es la persona que más ha mostrado su rostro en redes recientemente. El pasado 22 de agosto, él subió un trend en su perfil personal de TikTok en el que se le puede ver el tatuaje.



Por su parte, Karol G, quien realizó una entrevista para el el youtuber ‘Moluscotv’, apareció con el polémico corazón rojo en uno de sus pómulos. El video de la entrevista ya está en la plataforma, aunque se especula que lo que se ve en su cara pueda ser algún tipo de maquillaje.



Por el momento, se desconoce si el supuesto tattoo es real o si se trata de algún montaje para crear incertidumbre entre los fanáticos de los cantantes paisas. De igual forma, las reacciones de algunos usuarios de internet no se hicieron esperar y comentaron el hecho con sus puntos de vista.



“No sé, la verdad eso me parece una bobada, se tatúa todos los novios, en la mano tiene a Emmanuel y ahora en la cara, nada que ver”, “eso lo pueden hacer los mejores amigos, pero bueno” y “tienen el corazón de color que les gusta a cada uno”, fueron algunos de los mensajes escritos en el post.



