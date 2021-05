'Contigo voy a muerte', la primera canción de Camilo y Karol G

Karol G es una de las artistas más importantes en la actualidad y ha logrado posicionarse en la industria y en el mercado digital durante la pandemia. Su voz ha sonado en emisoras y programas de varios países, como en 'The Tonight Show Starring', dirigido por el comediante Jimmy Fallon.



(El singular mensaje que preocupó a los seguidores de Karol G)



La cantante paisa, de hecho, ganó el premio Billboard a 'Mejor artista latina del año', uno de los galardones que resaltan lo mejor de la música en el mundo.

Su producción 'KG0516' es su tercer álbum de estudio y cuenta con millones de reproducciones en plataformas digitales.



A propósito, la estrella paisa estrenó, el pasado 27 de mayo, su 'Tiny Desk Concert', un formato de NPR por el que han pasado numerosos artistas como Dua Lipa, Ozuna, Jorge Drexler, entre otros.



Su álbum incluye canciones como '200 copas' y 'Contigo voy a muerte'. Esta última fue interpretada con Camilo Echeverry, otro de los artistas latinos más escuchados en la región reconocido por canciones como 'Vida de rico', 'Tutu' y 'Millones'.

(Si nos lee desde la app, vea este contenido aquí)



La canción evoca la nostalgia del amor eterno y único, y de la reconciliación. "Lo que yo siento por ti no se disuelve; desde que tú te fuiste, la tristeza me envuelve (...) Me gusta mi nombre como suena contigo; Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo", dicen algunos versos.



(Karol G y Anuel confirmaron que le pusieron fin a su relación)



La interpretación muestra el tono más acústico y romántico de la colombiana, algo característico del cantante también nacido en Medellín. Camilo, vestido de verde y azul oscuro y descalzo, y Karol G, de morado y gris, con pelo verde, acompañados de una banda de mujeres, en una habitación, interpretaron la nueva melodía.



(Le puede interesar: Qué es la narcolepsia, la enfermedad que padece el cantante Camilo)



En solo dos días, el IGTV que publicó la cantante acumula 4,3 millones de visualizaciones y 761.000 'likes'. En su cuenta de Instagram, Camilo escribió: “Te quiero Karol G. Y me siento orgulloso de esto que hicimos. ¡Amo esta canción!”.



El cruce de mensajes coincidió con las reacciones de miles de fanáticos y seguidores de los artistas, quienes han coincidido en que esta nueva canción, además de narrar un sentimiento único con el que se identifican varios, es una gran apuesta para futuras colaboraciones.



EL TIEMPO