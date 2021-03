Karol G y Anuel AA ya no son novios…¿Qué pasó?

La noticia de la ruptura de las estrellas de la música urbana fue dada a conocer en el programa Primer Impacto, de Univisión. Según este medio, La colombiana Karol G y el reguetonero puertorriqueño Anuel llevan varios meses separados y plantearon que la razón del rompimiento fue por “un tercero en discordia”.

Desde hacía tiempo muchos fanáticos comenzaron notar algunos detalles que les hicieron pensar que la relación no estaba en su mejor momento. Karol G celebró su cumpleaños con su familia, pero su pareja no estuvo con ella. Sin embargo, a través de sus redes sociales se profesaban amor todo el tiempo.



Sin embargo, en el ámbito musical había rumores de distanciamiento. Además de la

información revelada en el programa Primer Impacto, una persona cercana a la pareja aseguró a la revisa People en español que ellos “ya no eran pareja”.



Hasta el momento ninguno de los implicados se ha referido a esta noticia. Karol G y Anuel AA se conocieron en el 2018 cuando grabaron la canción y el video de 'Culpable'. Desde ese momento hubo química y casi a finales de ese año reconocieron una relación amorosa que, de confirmarse su final, duró un poco más de dos años.



