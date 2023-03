Karol G es, hoy por hoy, una de las cantantes colombianas con más proyección internacional. Canciones como ‘Provenza’, ‘Miami’ y ‘TQG’, tema que cuenta con más de 181 millones de reproducciones en YouTube, la tienen en lo más alto de las listas de oyentes a nivel mundial.

Sin embargo, antes de tocar las mieles de la fama Carolina Giraldo, su nombre de pila, tuvo que pasar por diferentes procesos artísticos hasta llegar hacer clic con una audiencia que la sigue por todo el continente y llena los estadios para disfrutar de sus composiciones.



Sus primeros pasos en el mundo de la música están registrados en los archivos de la televisión nacional, cuando hizo su primera aparición en el icónico programa ‘El show de las estrellas' del mítico presentador Jorge Barón.



Allí apareció la antioqueña para presentarse por primera vez ante un público de más de 300 personas que se aglomeraron en la plaza principal de Sogamoso en 2008, y que no sabían que iban a presenciar del espectáculo de una futura estrella internacional.



Karol G de apenas 17 años de edad, un tanto tímida, pero segura de su talento, cogió el micrófono y se desenvolvió en el escenario.



“Muchas gracias don Jorge. Me siento super contenta de estar acá. Había tenido la oportunidad de cantar en varias partes, pero no en público tan grande y gracias por la oportunidad de haberme invitado al Show de las estrellas”; expresó temerosa Giraldo, quien interpretó ‘Por ti’, uno de sus primeros sencillos.



Recientemente, la paisa lanzó al mercado ‘Mañana será bonito’, su nuevo álbum con más de 16 canciones, entre las que destaca su colaboración con Shakira en ‘TQG’, una obra que habla de las relaciones de pareja, un temática que ha estado bastante presente en la vida de la barranquillera por su reciente separación del exfutbolista catalán Gerard Piqué.



