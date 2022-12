La cantante paisa Karol G es muy cercana a sus fans y en sus redes sociales suele mostrar fragmentos de su día a día como cuando está en el estudio, de vacaciones o saliendo de fiesta con sus amigos. En Tiktok suele subir videos graciosos, sin embargo, en esta oportunidad sorprendió a sus fans al hacer una imitación de Bab Bunny.

Carolina Giraldo, nombre real de la artista, actualmente es una de las cantantes con más éxito, pues sus canciones en las plataformas musicales y en YouTube acumulan millones de reproducciones y ocupan los primeros puestos en las tendencias.



El pasado 12 de diciembre, la intérprete de ‘Provenza’ publicó un corto video en el que tomó su micrófono y cantó un fragmento de la canción ‘Un Coco’ del ‘Conejo malo’. Este tema está incluido en el último disco del puertorriqueño ‘Un Verano Sin Ti’.



En el clip se puede ver cómo la paisa con un gesto de seriedad empieza a imitar, lo mejor que puede, la voz de Bad Bunny. Además, en ese momento ‘La Bicichota’ estaba acompañada de ‘Ovy On The Drums’, quien la ayuda a darle ritmo a la canción haciendo ruidos con la boca y al final de su interpretación ambos no pudieron evitar reírse.

Como era de esperarse, este breve video se ha vuelto viral y hasta el momento ha acumulado más de 16.8 millones de reproducciones, 2.8 millones de me gusta y más de 15 mil comentarios, los cuales le piden a Karol G que vuelva ha hacer una colaboración con el puertorriqueño.



“Necesitamos otra canción con @badbunny en tu nuevo álbum”, “I love you, Un Coco remix ft Karol G”, “Hermosa Carol ella siempre sale con algo loco jajaja”, “La voz es otro nivel”, “los efectos de sonido jaja ame”, se lee en los comentarios.



Karol G se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, de hecho, en el mes de diciembre finalizó su exitosa gira ‘$trip Love Tour’ por Estados Unidos, donde llenó a su totalidad los estadios en los que se presentaba. Incluso, pudo cumplir uno de sus más grandes sueños, pues se presentó en el Madison Square Garden en Nueva York .



Por ahora, la paisa se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en su casa en Medellín, incluso hace unos días fue vista saliendo de fiesta con sus amigos en un bar de Provenza.



Para el año que viene, la artista ha anunciado dos presentaciones: una en el estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico y, la otra, en el festival de Viña del Mar en Chile.

