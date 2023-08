Carolina Giraldo Navarro, más conocida en el mundo artístico como Karol G, mantiene a sus seguidores a la expectativa de lo que será su próximo álbum musical.



Pues bien, la espera ha terminado porque el 11 de agosto se dará a conocer todas las canciones que hacen parte del álbum ‘Mañana será bonito: Bichota season'.

La cantante compartió con sus más de 64 millones de seguidores en Instagram que serán 10 los temas musicales que podrán disfrutar en esta nueva entrega y que en él además de canciones interpretadas solo por ella, estarán colaboraciones con artistas como Peso Pluma, Kali Uchis, Young Miko y Dei V.



Así mismo, encontrarán canciones ya conocidas como la que le da el nombre al álbum, ‘S91’ en la que se refiere a un salmo de La Biblia, ‘Amargura’ y ‘Mi ex tenía razón’, canción que ha sido tema de conversación en los últimos días.



(Le puede interesar: ‘Eres igualita a mí’: la reacción de Karol G al conocer a su doble de Yo Me Llamo)

De acuerdo con algunos internautas, esta canción haría referencia a Anuel AA, ya que en ella se lanzarían varias indirectas a los ‘ex’ en general y otras específicas para el cantante del género urbano.



"Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me encontré uno mejor," dice 'La Bichota', en la nueva canción a ritmo de regional mexicano.



En el video se ve a la paisa en el medio de un lago con una banda mexicana e incluso rememora a la desaparecida cantante Selena, portando una camiseta con su imagen.



(Lea más: Esto cuesta el lujoso vestido que Karol G usó en el cumpleaños de Selena Gómez)



"De verdad no sé por qué carajos fue que lloré, si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné", canta Karol G en esta nueva canción del álbum.



Entre los comentarios de los seguidores se encuentran comentarios como: "Desde que salió esta canción, la he reproducido más de 1000 veces, Dios!!! Qué contagiosa esa es, qué talento! Orgullo colombiano", "Esta mujer lo que hace lo emboba a uno", "Esta mujer es bien versátil, cualquier género lo canta bien", entre otros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cómo mantener 'viva la llama' de la relación en vacaciones? Consejos de una sexóloga

‘Estando lejos es más difícil’: Rauw Alejandro dedica ‘Hayami Hana’ a Rosalía

Shakira se hizo viral por enseñar la coreografía de ‘Copa Vacía’; aquí el video