Karol G se sinceró sobre la creación de 'Contigo': 'Llamé a Leona Lewis'

Karol G inició el 2024 con una colaboración que, lejos de pasar desapercibida, suscitó toda clase de reacciones entre sus fanáticos. 'Contigo', estrenada hace unas pocas semanas, fusiona el pop rítmico con música dance electrónica y transmite en sus versos un mensaje de amor con el que, por supuesto, muchas personas han logrado identificarse.

Tras el lanzamiento del sencillo, los usuarios en redes sociales no tardaron en encontrar las similitudes con 'Bleeding love', interpretada por la cantante británica Leona Lewis. Después de varios días de señalamientos, fue la misma 'Bichota' quien, a través de un video de TikTok, le salió al paso a las acusaciones.

Karol G cuenta la historia detrás de 'Contigo'

A sus más de 51,6 millones de seguidores en TikTok, Karol G contó cómo llegó a sus oídos la idea de crear 'Contigo', que ya cuenta con más de 29 millones de vistas en YouTube y es, en este momento, número tres en tendencias de música en la plataforma.

"Ustedes saben que Tiësto y yo somos súper amigos, parceros. Me contacta y me dice: 'Tengo esta idea, este 'sample' de esta canción' y bam, me manda esto: 'Contigo, con contigo'", dijo inicialmente la artista.

La intérprete de 'Provenza' confesó que, inmediatamente después de escuchar la melodía, recordó la canción 'Bleeding love' de Leona Lewis, lo que la llevó a hacerle una propuesta a Tiësto: involucrar a una persona más.

Fue así como Ryan Tedder, cantante, músico, compositor y productor discográfico estadounidense, se unió al proyecto. "Como si me hubieran desconectado una USB, se la puse a él y empezamos a trabajar", detalló Karol G ante la cámara y, acto seguido, hizo una gran revelación: "Llamé a Leona Lewis".

En el clip que compartió la paisa, se pueden ver fragmentos de la videollamada que sostuvo con la cantante británica, quien no dudó en mostrarle su apoyo con su nuevo proyecto.

"Estoy muy feliz de que puedas llevar la canción a tu audiencia y que la gente que la escuchó originalmente pueda escucharla otra vez. Te apoyo y sigue adelante con lo que estás haciendo", se escucha decir a Lewis.

Con la "bendición" de la artista europea, Karol G logró terminar la canción, que fue lanzada junto con un video musical en el que también aparece la puertorriqueña Young Miko actuando junto con 'La Bichota'.

"Mi yo del colegio estaría muy orgullosa hoy porque canté mucho esa canción", finaliza Karol G en su metraje.

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO