¿Recuerda el popular audio "Oh, my God! This is so amazing. I am super happy wow"?



Pues bien, la cantante de género urbano Karol G volvió a traer a la luz su famosa frase en redes sociales. En esta ocasión para reírse ella misma de su pronunciación en inglés al hacer un video de expectativa versus realidad, en el que compara cómo piensa ella que habla en inglés y cómo suena realmente.

La cantautora paisa se toma con gracia los múltiples comentarios de sus seguidores, quienes no le han perdonado ni una sola palabra mal pronunciada al momento de hablar inglés, pues mientras muchos se ríen y hasta se identifican con el supuesto mal nivel de inglés de la intérprete de 'Bichota', otros la critican y aseguran que no sabe hablar el idioma.



Es por eso que la artista se quiso divertir una rato y hacer un video bromeando sobre la expectativa que tiene ella misma de su nivel de inglés versus cómo suena su pronunciación.

En el video que ya tiene más de 20.3 millones de reproducciones en TikTok, se ve a la paisa muy segura enviando una nota de voz en inglés, en la que dice de forma fluida:



"Oh, wow, that's incredible, that's amazing, I am so happy for you", lo que en español traduce "Oh, wow, eso es increíble, eso es sorprendente, estoy tan feliz por ti".



Mientras coloca un texto resaltado en el que se lee: "como crees que hablas inglés".



Luego reproduce el audio para revisar que haya quedado bien, pero se llevó toda una sorpresa cuando escuchó una pronunciación muy distinta y su popular frase: "Oh, my God! This is so amazing. I am super happy wow", por lo que reacciona haciendo una cara de vergüenza y se quedó sin palabras.



En la descripción colocó "como de verdad hablas".

Así es cómo de verdad se escucha Karol G en inglés

Aunque muchos puedan pensar que la paisa no habla realmente inglés, lo cierto es que ella ha participado en múltiples entrevistas que demuestran lo contrario como, por ejemplo, cuando fue invitada al programa estadounidense 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', en donde incluso la artista confirmó que ella vivió durante un periodo en Nueva York y aclaró que estudió en Manhattan.

Además, en otra entrevista aseguró que no es que ella no hable inglés, sino que por su acento paisa suena diferente su pronunciación.

