Karol G la reconocida cantante colombiana, sigue fascinando y encantando a todo el público mundial, pues desde el lanzamiento de su nuevo álbum se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas del mundo.



En las últimas horas, se supo que la paisa ha establecido un nuevo récord imbatible, pues la intérprete de un sin fin de éxitos se está presentando ahora mismo en un concierto en New York.

Karol G actualmente es una de las artistas más famosas del mundo. Foto: Instagram @karolg

Este tiene como nombre Citi Concert Series y se realiza al aire libre donde famosos de talla mundial también se han presentado, pero no han acogido la participación de los fans que hoy 30 de junio Karol G ha podido lograr.



De acuerdo con el medio internacional ‘Telemundo’, la ‘bichota’ pudo reunir el día de hoy por la mañana más de 15 mil personas, las cuales estaban a la expectativa de todo lo que pueda ocurrir en dicho concierto.



“Estoy aquí desde las cuatro de la mañana, no he desayunado ni comido, todo sea por Karol G”, “Es para mí un sueño estar acá, no he ido a trabajar solo por estar aquí”, comentaron algunas fans de la cantante colombiana que se encontraban a la espera de poder ver de frente a su artista.

#EsTendencia: Karol G ha roto récord de asistencia en toda la historia del Today Show 😳



La Policía de NYC 🗽 confirmó que hay más de 15.000 personas en el lugar para verla cantar en el famoso programa matutino.



WOW 🔥 pic.twitter.com/HzfMj1kHwf — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) June 30, 2023

Además, se tiene que recalcar que este récord solo lo tiene la artista, pues pudo acoger a personas de todas partes del mundo, las cuales se reunieron al aire libre para poder escuchar a la intérprete después de que había anunciado su retiro momentáneo de los escenarios.

