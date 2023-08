Karol G es una de las cantantes urbanas más famosas del mundo. Actualmente, la paisa está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pues está en una exitosa gira por Estados Unidos, además, su nuevo álbum 'Mañana Será Bonito (Bichota Season)' se ha posicionado en los más escuchados en las plataformas musicales.

Esta segunda parte de su álbum, 'Mañana Será Bonito', ha sorprendido a sus seguidores, pues tiene nuevos ritmos como la canción 'Mi Ex Tenía Razón' que es un Tex-Mex que hace homenaje a la gran Selena Quintanilla. Asimismo, tiene varias colaboración con diferentes artistas como Kali Uchis, Peso Pluma y Young Miko.



La intérprete de 'Amargura' suele ser muy cercana a sus seguidores, por esta razón, recientemente realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram en las que acumula más 65 millones de seguidores.



(No deje de leer: El conmovedor regalo de Karol G a la Selección Colombia femenina: ‘Me siento orgullosa’).



Esta oportunidad la aprovecharon varios de sus fans, quienes le preguntaron sobre su vida profesional y personal.

Una de las preguntas que respondió Carolina tenía que ver con el último tuit de su timeline en Twitter. Por esto, la paisa subió un pantallazo de esta red social y ahí se podía ver un mal comentario que le había hecho un internauta.



“Karol G es el reflejo de una mujer guisa con plata”, fueron las palabras que escribió el usuario.



La artista no se quedó callada y mostró que ella es auténtica y que no le molesta como la llamen.



(Lea también: Young Miko será telonera de siete presentaciones de Karol G en Estados Unidos).

“Ser guisa o cafre o como le llamen es otro nivel de aestericssss beibi”, fue la respuesta de Karol.



En la siguiente historia publicó una fotografía de ella cuando estaba grabando el video de la canción 'Tá Ok (Remix)' con Maluma. En esta imagen se le ve luciendo un bikini color amarillo y verde, y un jean desabrochado. Además, en su cabello tenía dos mechas de color verde. “Tu guisa favorita”, fue el mensaje que acompañó la foto.



Las historias de Karol han sido publicadas por varias cuenta de chismes y ahí varios internautas le han mostrado su apoyo a la cantante.



"Si eso es ser guisa quiero ser esa guisa", "Primero, Karol es una artista urbana y todas suelen vestirse así, en ese orden de ideas, todas son guisas. No quieran que una artista de ese género se vista como Adele. No tiene sentido"; "La bichota siempre dejando secas a todos sus hates, y la quesooo", escribieron los internautas.

Karol G: Así ha sido la exitosa carrera de 'La Bichota'

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Adele llora en pleno concierto tras acompañar a pareja a descubrir sexo de su bebé

Pasajera se sorprende al ver su maleta de viaje en la pista mientras el avión despegaba

Sebastián Martínez habla sobre su experiencia en la televisión mexicana