En las últimas semanas, Karol G no ha dejado de encabezar los titulares de la prensa nacional e internacional, pues ha participado en diferentes proyectos como: ser la portada de la revista GQ, la cual no le gustó por los retoques que le hicieron, y a ser invitada en el reconocido programa estadounidense ‘Satruday Night Live’.

Sin embargo, en esta ocasión ha vuelto a ser tendencia, pues en su Instagram compartió unas fotografías en las que se evidencia que es la imagen de Loewe, la casa de moda española de lujo, especialista en marroquinería y perteneciente al holding francés LVMH.



En las imágenes se puede ver a la paisa en su faceta de modelo posando en la arena de la playa, dentro del mar y hasta en un camastro, usando varios outfits de esta casa de moda como un vestido blanco, un traje verde olivo y un vestido de baño de color negro.



Junto con las fotografías, la ‘Bichota’ expresó su felicidad por alcanzar este nuevo logro en su carrera. “I LoveUuuu // Mi primera campaña”, escribió.



La relación de Karol G con Loewe comenzó en marzo cuando asistió a un desfile en París para la presentación de la colección otoño - invierno 2023-2024. En ese momento, la paisa se robó todas las miradas al utilizar un vestido de color gris con detalles en azul que contrastó con un bolso de color y su cabello rojo.

La polémica de las fotos de la revista GQ

Hace unas semanas, la cantante mostró su inconformismo en redes sociales por las fotografías que le realizaron en la revista internacional GQ, pues en edición modificaron su cara y su cuerpo haciendo que luciera como otra persona.



Por esta razón, en su cuenta de Instagram la ‘Bichota’ escribió: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.



Asimismo, agregó: “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

