Karol G olvidó la misma canción dos veces en pleno concierto y celebraron su honestidad

La cantante Karol G se ha convertido en una de las más grandes exponentes del género urbano. Gracias a su último álbum, titulado ‘Mañana será bonito’, ha ganado diversos premios como los Billboard, Juventud, Latin Grammy y los Grammy anglo.



Después de unas vacaciones, ‘La Bichota’ retomó su ‘Mañana será bonito Tour’ en México y dejó ver en sus historias de Instagram que se estaba preparando para realizar su ‘show’, pero no contaba con que se le olvidaría la letra de una de sus canciones más famosas.

‘La Bichota’ olvidó una de sus canciones en medio de un concierto en México



Durante su presentación en el Estadio Azteca, la artista se encontraba cantando 'Mamiii', sencillo que comparte con la mexicana Becky G, pero durante su interpretación se le olvidó el verso que continuaba.



Si bien el público le ayudó cantando fuerte esa parte de la canción, ella no pudo recordarla y dijo entre risas: “Tengo que ser honesta, se me olvidó, se me olvidó la letra. Yo dizque: 'Ta, ta, ta' y por aquí en interno: ‘¿Cómo es que dice?’”.



“Ya sé cómo dice, ahora sí” y cantó “Te veo en las redes” con impulso y esperando los fuegos artificiales, pero no sonó la música y no estaban los fuegos pirotécnicos, por lo que se detuvo y en medio de una carcajada expresó: “¿No, todavía no?”.



Pero sus fanáticos volvieron a cantar esa parte de la canción y allí fue cuando recordó el verso que continuaba y, en medio de risas, continuó con su presentación. Aunque su error fue notorio, en las redes sociales los asistentes resaltaron la actitud que mantuvo en el ‘show’.



“Hasta equivocándose es bella”, “Así la amamos, esa autenticidad”, “Tan bella y sincera”, “Fue épico, la amamos”, “A cualquiera le puede pasar, sigue para adelante”, “Tan original como siempre”, “La reina de Colombia”, son algunos de los comentarios más destacados en las redes sociales.

Karol G estrenará una nueva canción



Tras el percance en México, en el canal de difusión de Instagram de su sello disquero, Bichota Records, publicó que saldrá una nueva canción el próximo 14 de febrero, el día del cumpleaños de la artista, y el cual se llamará ‘Contigo’.



Para su lanzamiento, el 12 de febrero realizará una actividad en las siguientes ciudades: Madrid, Miami, Ciudad de México y Bogotá. En esta última se anuncia que la celebración será en la Plaza Cultural de La Santamaría, en la Cra. 6 #26-50, cuyo ingreso será por la puerta 6 y será desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m.

Karol G ganó su primer Grammy anglo, Juanes también triunfó

