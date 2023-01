Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, es una de las artistas del género urbano más influyentes de los últimos años. Nacida en Medellín, la cantante de 31 años ha dejado en alto el nombre de Colombia más de una vez.



Ganadora en premios como los American Music Awards en 2020 y los Latin American Music Awards, y presentándose en grandes ceremonias como los Grammy Latino, la intérprete de ‘Gatúbela’ se ha hecho un puesto en la música urbana como una de las mujeres más relevantes dentro de la industria.

Es por ello que las expectativas sobre su nueva música cada vez son mayores. Durante una entrevista con el periodista Chente Ydrach para el programa ‘El Viaje con Chente’ de la plataforma Amazon Music, la cantante colombiana habló sobre varios temas personales, laborales y especialmente sobre los proyectos que vendrán en un futuro próximo.



Entre estos están las posibles colaboraciones, o por lo menos eso era lo que esperaba Chente, quien le preguntó a la cantante si alguna vez le gustaría realizar una pieza musical con algún artista de renombre, como por ejemplo, Adele.

“Adele es una reina. Adele es increíble, su música es de otro planeta, no va a pasar porque somos de estilos muy diferentes, pero poniendo un ejemplo, no encajaríamos en una misma canción”, comentó la intérprete de ‘El Makinon’.



La respuesta no solo lo sorprendió a él en su momento, sino que posteriormente a los fanáticos que vieron el video y posteriormente expresaron su extrañeza en redes sociales.

Aun así, esto tiene una explicación más grande por parte de ‘La Bichota’, quien resaltó que a pesar de su negativa, siempre seguirá admirando a la cantante de ‘Hello’.



“Yo admiro muchos artistas con los que no fluye o no se ve especial si colaboramos, entonces como que yo con las colaboraciones, como que sí las pienso mucho, como que vayan a tener un sentido, que cuando pase sea algo como especial, no porque sí, que sea una buena canción o que por lo menos a mí me parezca una gran canción”, explicó en el programa.

