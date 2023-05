Anuel AA ha estado haciendo todo lo posible por llamar la atención de Karol G, y no ha escatimado en expresar públicamente el amor que sentiría por ella.



Parece que la artista ya no está interesada en responder a sus comentarios, y ha terminado con ese capítulo en su vida. Sin embargo, por sus historias de Instagram, sus seguidores han especulado que sigue enviándole indirectas.



Anuel AA ha hecho todo lo posible por impresionar a Karol G después de su separación. Le ha dedicado canciones a la artista y ha lanzado una serie de insultos hacia Feid, su supuesto nuevo interés amoroso.



El rapero también ha mostrado su afán por mantener su presencia en la vida de 'La Bichota' con demostraciones extremas como besar una almohada con su rostro durante un concierto y dormir junto a su imagen en sus redes sociales.



Aunque la cantante parece no prestar atención a estas provocaciones, recientemente compartió en sus historias de Instagram fragmentos de su participación en el 'Tiny Desk Concert', del canal de YouTube NPR Music.

En su presentación interpretó cuatro canciones de su nuevo álbum, incluyendo 'Carolina', 'Pero tú' y 'Mercurio'. Sin embargo, la que más interés despertó fue 'Gucci los paños' por un fragmento publicado en su cuenta de Instagram.

Los usuarios de esta plataforma no dudaron en pensar que esta había sido una indirecta para Anuel AA por su letra.



Esta canción habla sobre su decisión de comenzar de cero y dejar atrás las penas que le causó su relación pasada.



Una de las frases más contundentes es "¿Pa' qué revivir lo que un día fue, si ya no te extraño?", en la Karol G deja en claro que ya no es alguien a quien se pueda rogar.



Además, le dice en su letra a su ex que se vaya y no le cause más daño y que no está dispuesta a regresar a esa relación tóxica.



Hay quienes sugieren que el supuesto interés y búsqueda de reconciliación por parte de Anuel AA podría ser simplemente una estrategia comercial, tratando de aprovecharse de la fama de Karol G.

Una cosa es facturar luego de la ruptura haciendo canciones y otra bien diferente es llegar a este extremo. Típico tóxico que no puede ver a la ex mejor que cuando estaba con el😒 Anuel es el momento que mantiene humilde a Karol G https://t.co/gOJVHf3NQp — Yailyn R. (@Yrosado4) May 11, 2023

El público la ha respaldado tras su presentación y millones de seguidores esperan que siga adelante alejada de personas que le han causado daño en el pasado.



Los comentarios en las redes sociales felicitan a la cantante colombiana por su energía sanadora y por la forma en que su música inspira a sus fans.



Además, Karol G logró convertirse en la artista femenina latina con el lanzamiento más exitoso en la historia de Spotify, según informó 'Chart Data' a través de Twitter.

Video: Karol G: Así ha sido la exitosa carrera de 'La Bichota'

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

