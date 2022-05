Karol G es de las artistas colombianas que más lejos ha llegado en los últimos tiempos. Su imagen y los mensajes pegajosos de sus canciones se han asociado a campañas de empoderamiento y de respeto a la diversidad.



Pero algo que sus seguidores, que la conocen bien, no imaginan es oír que una de sus canciones haga claras campañas políticas con frases como “Tú no te dejes comprar, ni tu voto arrebatar, porque con este gobierno nosotros no vamos más. Por Petro hay que votar, esta vez no te equivoques. Este gobierno de Duque no debe continuar”.

Cuando los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti compartieron un video de clara invitación a votar por Petro, en el que daba la impresión de que la artista colombiana cantaba una versión de su canción Mamiii, con la letra modificada para la campaña, los fans de Karol G fueron los primeros en advertirlo.



Diferentes mensajes en redes sociales le advertían a Karol G que se estaba usando su imagen para hacer campaña política. Una estrategia que se hizo viral desde el miércoles de esta semana.

Karol G no ha hecho ningún comentario público sobre el tema, pero su equipo de trabajo sí manifestó el descontento por el uso de su imagen. "Evidentemente, la cantante no es Karol G -expresaron a La W-. Ella no tiene nada que ver con el video y les pedimos directamente al senador Roy Barreras desmontarlo, por usar la imagen de la artista sin autorización".

Finalmente, Barreras eliminó la publicación de su perfil, pero esta ya había llegado demasiado lejos. Benedetti, por su parte, había compartido la publicación con el texto adicional: "A ritmo de Karol G, vota por @PetroGustavo". Sin embargo, ya muchos habían visto el video en el que supuestamente la cantante interpretaba una letra en contra también de varios candidatos y repetía una frase muy criticada: "Recibir la plata, pero votar por Petro".

REDACIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO