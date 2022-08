Karol G se ha convertido en una de las líderes femeninas del movimiento urbano. Éxito tras éxito, se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la música en Colombia. No obstante, ha dejado bien claro que detrás de una talentosa artista, existe una gran familia.



A su corta edad, ‘La Bichota’ ha sido galardonada con más de 30 premios, resultado no solamente a su dedicación y al apoyo que le ha brindado el gremio musical, sino a una de sus principales fuentes de inspiración: sus padres, Martha Navarro y Guillermo Giraldo.

Aún habiendo alcanzado la fama internacional y con muchos conciertos por delante, la intérprete de ‘Tusa’ no para de sorprender a su madre en cada cumpleaños. Esta vez, lo hizo con un tierno y emotivo regalo que conmovió a todos sus seguidores.

“Eres la reina de mi vida y el centro en nuestra familia. Todos somos felices y privilegiados de tenerte”, decía la carta con la que Carolina, nombre de pila de la cantante de reguetón, acompañó un colorido ramo de flores el pasado 6 de agosto.



“Gózate la vida cada día con más intensidad, sé feliz, disfruta cada detalle, cada momento y recuerda que aquí estoy para ti siempre. Te amo, mamita” , fueron las palabras con las que concluyó el mensaje de felicitación.

Karol G junto a su madre y a su hermana Verónica Navarro. Foto: Instagram: @pupyottopito

Martha, por su parte, no dudó en agradecer a su hija por el pomposo obsequio, y se refirió a ella con un cariñoso apodo que dejó a la vista el gran amor que se tienen la una a la otra.



“Negrito de mi corazón, Karol G, feliz de recibir estas flores tan hermosas para mí. Dios te bendiga”, expresó la madre de la cantante al tiempo que compartía el regalo de su hija menor en sus redes.



Pese a la distancia y las ocupaciones, Karol G no ha dejado de demostrarle a sus padres lo agradecida que se siente por tenerlos en su vida, pues son ellos una de las claves de su éxito. Hoy, con millones de discos vendidos, no repara en mostrar los íntimos y especiales momentos que vive con ellos, como las visitas, los regalos y, por supuesto, el gran amor que traspasa pantallas y conmueve a todos sus fans.

