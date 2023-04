Karol G pone en un punto alto el deseo de cada mujer de estar a gusto con su aspecto. Y por eso, en su cuenta de Instagram se quejó de la foto de portada de la revista GQ, que la muestra muy diferente.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió.



Y es que Karol G siempre ha sido feliz con su apariencia, que puede ser criticada en el mundo del espectáculo, pero que para ella es su sello, e incluye no tener una figura esbelta. Por supuesto, la artista se mantiene en forma porque sus conciertos están llenos de baile y de un gran esfuerzo.

A los 32 años, la artista, una de las más importantes del reguetón, planta bandera para pedir respeto por su figura.



“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, sigue.



La entrevista en la publicación, realizada por Paula Mejía, es muy cercana y agradable, pero el resultado final no fue el mejor para Karol G. Incluso, su cara se ve muy distinta y lejana a la de la artista..

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.



Hasta el momento, la publicación no ha hecho ningún comentario, pero sus seguidores le han enviado muchos mensajes de apoyo.