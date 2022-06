Karol G es una de las cantantes colombianas más importantes del mundo en la actualidad. Su trayectoria y sus canciones la han posicionado en varios países y sus conciertos alcanzan 'sold out' (agotado) en varias ocasiones.



(Lea: Karol G: así fueron los dos conciertos de la cantante paisa en Bogotá)

Eso se ratifica, además, en los listados musicales internacionales. Esta semana, Billboard reveló el ranking de las 50 canciones que han sido un éxito este año, desde el 1 de enero. Y la cantante paisa aparece en el 'top 5'.

Según reporta el equipo de la publicación, a comienzos del año, los grandes éxitos masivos del segundo semestre del 2021 permanecieron en la parte superior de la lista de las 40 mejores producciones, "aparentemente negándose a ceder espacio a canciones nuevas". Pero, "la música original de 2022 luchó por encontrar su lugar", señala.



(Además: Karol G premió a un fan que no pudo ir a su concierto)

En los últimos dos meses, la cantidad de lanzamientos mundiales impulsaron la industria y dieron un vuelco a las métricas registradas. "El gran pop nunca se queda por debajo durante mucho tiempo. Aunque en lo más alto se mantenían varios éxitos del año pasado, lo que venía sucediendo en la parte de abajo (del listado) era fascinante"

'Provenza' se siente como una pintura impresionista: melancólica y dulce, incluso gentil, pero con un trasfondo de fuerza FACEBOOK

TWITTER

Karol G ocupa el quinto lugar entre 50 con su canción 'Provenza', por debajo de 'As it was' de Harry Styles —que lidera el ranking—, 'Woman' de Doja Cat, 'About damn time' de Lizzo y 'N95' de Kendrick Lamar, en ese orden. Es la latinoamericana con mejor calificación en el listado global.

Billboard señala que la cantante de reguetón colombiana "está en esa etapa de su carrera en la que no puede equivocarse y con 'Provenza' hace casi todo bien, dando un giro magistral desde el reguetón que funciona y los temas de empoderamiento para ofrecer un tipo diferente de himno femenino".



(Lea: Karol G puso a los caleños a bailar reguetón y salsa con el Grupo Niche)

Y agrega: "Con un cadencioso ritmo de calipso (cortesía del productor Ovy on the Drums, quien la conoce más que nadie), 'Provenza' se siente como una pintura impresionista: melancólica y dulce, incluso gentil, pero con un trasfondo de fuerza".

Además, se refiere al video: "Muestra a mujeres de todas las formas y tamaños relajándose felizmente junto al mar sin un hombre a la vista. Nos hace sentir como si hubiéramos sido invitados a una fiesta abierta a todos y donde nos sentimos especiales".



(Vea: Karol G fue la artista del año, en los Latin American Music Awards)



También resalta: "La forma en la que la canción se apoderó de nuestra imaginación colectiva fue tan fuerte que permitió a Karol G reemplazarse a sí misma en el número 1 en la lista Hot Latin Songs, una hazaña nunca antes lograda por una artista femenina".

La colombiana se presentó hace unas semanas en Bogotá y Cali, con conciertos 'sold out'. Y estuvo en el festival de música de Coachella, uno de los más importantes de Estados Unidos. En el listado de Billboard también aparece en la posición 27 con la canción 'Mamii' que hizo con Becky G.

Los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo están en el puesto 12 con 'No se habla de Bruno', de la película de Disney. Y en la casilla 42, Sebastián Yatra con 'Tacones rojos', que forma parte de 'Dharma', su reciente álbum.

EL TIEMPO