Karol G fue recientemente galardonada con el prestigioso premio Billboard Espíritu de Esperanza en la edición 2023 de los Premios Billboard de la Música Latina. La artista paisa se ha posicionado como una de las más destacadas en la industria.



"Mi compromiso con la Fundación Con Cora es parte fundamental de mi vida y estoy orgullosa de poder ayudar a las mujeres que más lo necesitan", dijo tras recibir el galardón.



(Además: Karol G será premiada con el reconocimiento 'Billboard Espíritu de Esperanza').

Tras recibir este reconocimiento, en las redes sociales se hizo nuevamente viral el momento en el que Karol G confiesa que el lugar más extraño en el que ha tenido relaciones sexuales es es un avión.

Esto tomó por sorpresa al entrevistador y 'La bichota' responde: "Les juro por Dios, no miento… ¡No miento! ¡Aquí nadie miente! ¡En un avión! Pero ya solo fue una vez ¡Tranquilos!”.



Luego de pedirle una confesión más extensa sobre lo ocurrido Karol G dijo: "Es que ayudaron las cobijas del viaje. El viaje era largo. Y pues que cuando el viaje es largo y todo el mundo se duerme y cada quien está en lo suyo, las azafatas nunca pasan, había oportunidad".



(Además: Lora se hace viral en TikTok por interpretar canciones de Karol G).

Cabe destacar que este video fue realizaron en el 2017 y que la cantante paisa no dio más detalles sobre esta situación.

Concierto de Karol G en Medellín: lo que se sabe de la posible fecha de 'La Bichota'



Los fans colombianos de Karol G no ven la hora de que la cantante paisa anuncie el lugar donde cerrará el 'Mañana será bonito tour' que ya ha tenido varias fechas en Estados Unidos.



Y es que la especulación de un posible cierre en Medellín comenzó tras las declaraciones de la propia Karol G al término de los MTVMA cuando dijo en una entrevista que su gira seguía en ciudades como Chicago, Boston, Atlanta y Orlando; la cantante terminó diciendo "Maybe Medellín, my city, baby", lo que traduce: "tal vez en Medellín, mi ciudad bebé".



(Además: Hombre pidió domicilio y el repartidor le dejó una sorpresa adicional: 'Quería vomitar').

Miguel Gutiérrez, quien hace parte del gremio de organización de conciertos y quien dice, según su biografía, que es de Conciertos Colombia, asegura que el concierto de Karol G es un hecho y que será anunciado por la cantante la próxima semana en sus redes sociales.





Y agregó que "La fecha tentativa a realizarse este gran evento sería la penúltima semana de Noviembre (23 Nov) o también podría ser primera semana de Dic", enfatizó.

