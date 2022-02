En las últimas semanas, el cantante Anuel AA, expareja de la colombiana Karol G, se ha convertido en tendencia tras confirmarse su compromiso con Jorgina Guillermo Díaz, más conocida como ‘Yailin la más viral’, una cantante y bailarina en República Dominicana.



Recientemente, Jennifer Gazmey Santiago, más conocida con Jliany, hermana de Anuel, elogió a Karol G en una entrevista con ‘Lo + trending’, del canal RCN, a pesar de que ambos terminaron su relación hace un tiempo.

“Es una excelente persona, la respeto mucho, la adoro, la quiero muchísimo. De verdad que ella es superhumilde y tiene el respeto y cariño de toda mi familia desde la primera vez que la conocimos”, contó Jliany a 'RCN'.



Además, aseguró que desde que se conocieron hace años tuvieron una conexión especial y hasta el día de hoy le mantiene cariño.



También le preguntaron a Jliany si le gustaría que la colombiana volviera a tener una relación sentimental con su hermano.



La mujer respondió: “A mí me encantaría porque ellos se llevan superbién, pero nada, Dios tiene propósitos siempre y si está en el destino que se vuelvan a juntar, así será. Su relación era única, porque ellos se adoran”.

Karol G y Anuel se conocieron en el 2018 mientras grababan el video de la canción 'Culpables ', uno de los primeros sencillos en los que participaron juntos. Aunque al principio su relación era en secreto, en una presentación en Nueva York se besaron frente al público dando a conocer que estaban juntos.



Después de tres años de relación, decidiré terminar su noviazgo.



Este 12 de febrero, Karol G estrenó su nueva canción 'Mami' revelando detalles de su relación con el cantante puertorriqueño. Sus fans han relacionado la letra de la canción como una indirecta para Anuel AA.



“No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo toxico que eres, se vuelve perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxicos que eres no te quiero ver más”, dice un pedazo de la nueva canción que hace con la cantante Becky G.

