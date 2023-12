Karol G hace historia en Spotify: 'Provenza' supera los mil millones de reproducciones

La cantante Karol G no deja de acumular éxitos, pues el pasado 1 y 2 de diciembre hizo historia en Medellín al realizar su 'Mañana será bonito Fest' en el complejo deportivo del Atanasio Girardot. Ahora bien, se ha dado a conocer que una de las canciones de su nuevo álbum ingresó al llamado 'Billions Club' de Spotify, lo cual quiere decir que este éxito superó los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Esta no es la primera vez que 'La Bichota' logra que una de sus canciones sea reproducida mil millones de veces, pues en el pasado lo ha hecho con 'Tusa', que interpreta con Nicki Minaj, y 'China', la cual canta junto a Anuel AA, Ozuna, J Balvin y Daddy Yankee.



Sin embargo, esta vez es especial, pues es la primera vez en su carrera que una de sus canciones en solitario alcanza ese número de reproducciones en la plataforma. Al ingresar al 'Billions Club de Spotify' la paisa recibe el reconocimiento en una placa conmemorativa, parecida a los discos que entrega la industria por la cantidad de copias vendidas.



Esta canción fue escrita por Karol G junto a con su productor Ovy on the Drums y Kevin Mauricio Cruz. Este sencillo llegó al número 1 de los Hot Latin Song de la revista Billboard.



Vale la pena mencionar, que 'Provenza' es un sector de la ciudad de Medellín, este se caracteriza por tener varios bares, restaurantes, tiendas de ropa, entre otros. Queda ubicado en el Poblado y comienza dos calles arriba del Parque Lleras y termina dos calles abajo del Centro Comercial Vizcaya.



El 2023 ha sido uno de los mejores años en la carrera de Karol G, pues es una de las artistas colombianas más escuchadas tanto a nivel nacional (en el puesto número 3) como global (posición número 9) en Spotify.

Además, su álbum 'Mañana será bonito' ocupo el quinto puesto entre los más escuchados del año. También, ganó varios premios como el Latin Grammy por Mejor Álbum del Año y el Billboard Latin Music Award por Top Latin Álbum del Año.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

