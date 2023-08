La reconocida cantante de reguetón Karol G ha dejado a sus seguidores ansiosos con su reciente revelación sobre su próxima colaboración musical, así como algunas insinuaciones sobre su relación con el también artista Feid.



En una entrevista de la revista internacional Rolling Stone, la colombiana compartió detalles sobre su canción en desarrollo titulada 'Verano rosa', que promete ser un himno de desamor.

Después del 16 de junio, al parecer los cantantes ya no ocultan su relación, y aunque no han dicho una sola palabra, el verlos caminando juntos de la mano desató la felicidad de muchos de sus seguidores.

La nueva canción que sacarían juntos, sería una prueba de que no solo se apoyan en lo emocional, sino también en sus proyectos y carreras musicales. Según la entrevista, 'Verano Rosa' dice: "es una canción de desamor, o sea, es que eso es lo mejor de todo".



Aunque ella quería que hiciera parte de su álbum 'Mañana será bonito: Bichota Season', los tiempos no cuadraron y la canción quedó en el limbo, hasta que el paisa hizo presencia.



(Lea también: Feid revela los métodos que utilizó para conquistar a Karol G: 'Tirarle los prohibidos').



Lo que más emociona de este relato es la forma en que Feid quiso apoyar a Karol y le propuso ser él su colaborador, así lo cuenta la revista:



"[Feid] dice; ‘yo sé que tú estás buscando como mil personas, has pensado en mil personas y nadie te encaja, pero… ¿Me vas a dejar montarme en esa canción?’", recordó.



Fue de esta forma como empezaron a trabajar juntos en esta canción que promete ser un éxito. Ha sido una de las colaboraciones más esperadas desde que comenzaron los rumores de su relación.

Así mismo, la escritora del artículo reveló uno de los secretos que casi nunca suele salir a la luz sobre las parejas. Por equivocación tomó el celular de 'la Bichota' y se encontró a Feid en su fondo de pantalla.



Esta la describió como una foto informal del artista un poco quemado por el sol y sonriendo. Haciendo imposible de negar su estrecha relación.



Sobre la pareja del momento, también comentó que cuando habló de Feid a la colombiana se le vio en el rostro una sonrisa de picardía.

(Le puede interesar: Karol G sorprende con letra de nuevo tema 'Mi ex tenía razón' y fans piensan en Anuel).

A pesar de que ambos artistas son oriundos de Medellín, Karol G compartió que hubo un lapso en el que dejaron de hablar y perdieron contacto.



Sin embargo, cuando Feid comenzó a viajar por Latinoamérica, Karol lo invitó a unirse como acto de apertura en su 'Bichota Tour' de 2021. Aunque no hay que olvidar que ya tienen una colaboración juntos y fue un éxito llamada 'Friki'.

Por ahora solo queda esperar que le depara a la pareja y si sorprenden con su nuevo sencillo, sus seguidores esperan su lanzamiento, ansiosos por escuchar la química artística y emocional que seguramente definirá esta canción.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

