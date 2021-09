Karol G fue a concierto de Aventura y terminó cantando con Romeo Santos

La cantante de música urbana Karol G asistió como espectadora a un concierto de la banda dominicana Aventura en Los Ángeles, Estados Unidos. No obstante, terminó subiendo al escenario debido a que los artistas quisieron que cantara junto a Romeo Santos la canción ‘Obsesión’, con el fin de cerrar el show.

A través de su cuenta en Instagram la paisa publicó un video del momento exacto en el que aparece en tarima e interpreta una de las canciones más famosas de la agrupación de bachata.



Según mencionó, es una gran fan de los hermanos y decidió viajar de Las Vegas a Los Ángeles, sólo para verlos. “Me enteré que Aventura estaría en concierto en LA, y como la fan que soy, viaje sin pensarlo para verlos”, escribió en la descripción de la grabación.



(Leer más: En pleno concierto, Karol G llora al interpretar canción dedicada a Anuel).



La propuesta de cantar junto a Romeo Santos tomó por sorpresa a la intérprete de ‘Bichota’, quien quiso compartir el momento de felicidad a los más de 41 millones de seguidores que tiene en Instagram.



“Estoy en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones, y de repente llegan con un micrófono y me dicen: “Ellos quieren cantar ‘Obsesión’ contigo para cerrar la noche, ¿estás lista?” Y yo, ¿qué, qué?”, comentó la paisa.

En la grabación que ya tiene más de 4 millones de reproducciones los fanáticos de la artista la felicitaron y compartieron su emoción mencionando además que “los sueños si se cumplen”; esto teniendo en cuenta que ella dijo que cantar junto a sus artistas favoritos era algo que deseaba y nunca imaginó que sucedería en medio de un concierto.



“Yo estuve y cuando vi a Karol G casi me da un infarto de la emoción ver a mis favoritos con mi favorita”, “El sueño de todo el mundo”, ¿A quién más se le erizó la piel viendo el video cuando ella salió cantando?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.



(También le puede interesar: ¿No lo reconocieron? Arjona cantó en estación de metro y pasó desapercibido).



Así mismo, los hermanos dominicanos no dudaron en compartir la felicidad de Karol G en sus redes sociales y le agradecieron por ser una fanática de la agrupación. “Lo hiciste muy bien. Gracias por participar y también por ir a vernos hermanita. Vi que lo gozaste bien”, comentó Lenny Santos en la publicación que hizo la paisa.



Por su parte, el cantante del grupo, Romeo Santos, publicó varias fotos del concierto y entre esas algunas en las que sale junto a la colombiana. “Karol G vino a disfrutar el show y yo la puse a trabajar. Gracias linda por hacer esta noche aún más especial. Thanks Los Angeles”, agregó en la descripción del carrete de fotografías.

Los ‘fans’ de la artista también están eufóricos debido al anuncio que hizo hace pocos días sobre cerrar su gira ‘Bichota Tour’ en Colombia, específicamente en Medellín, su ciudad natal.



(Además: Karol G anuncia fecha de concierto en Medellín).

