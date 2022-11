Los rumores sobre un posible romance entre Karol G y Feid han tomado mucha fuerza en los últimos meses, siendo algunas imágenes virales uno de los aspectos que más acrecentó las especulaciones.



(Puede leer: Guionista de 'Black Panther' trabaja en película biográfica de Snoop Dogg).



Los comentarios de usuarios de redes sociales apuntaban a que tanto Feid como Karol G tienen un tatuaje de un corazón en su rostro.

De acuerdo con los fanáticos, este diseño se lo hicieron recientemente, pues en sus publicaciones e historias de las últimas semanas los famosos no mostraron cambios en su apariencia.

Las fotos, que fueron reveladas por la página de Instagram especializada en farándula ‘Chismes.hoycol’, muestran que en el rostro de 'Ferxxo' se puede ver un corazón verde y en la cara de la ‘Bichota’ se evidencia un corazón rojo, colores que, según mencionan algunos portales, son los favoritos de los cantantes.

(No deje de leer: En video: el cobro de penalti más absurdo de la historia, que generó burlas y críticas).

Aún así, ninguno de los dos ha confirmado por ahora estas versiones. Ante el ojo público, están solteros.

'Aquí me tienes hablándote bonito'

En las últimas horas se dio a conocer la canción 'Cairo', de la cantante paisa, y parte de la campaña de expectativa llevó a los fanáticos a suponer que está enamorada de nuevo.

La frase que ha sido protagonista en redes sociales ha sido: "Juré que no me iba co(...) de ningún culi(…) y aquí me tienes hablándote bonito", que hace parte del nuevo sencillo de la reguetonera.



Lo cierto es que estas palabras, publicadas de Twitter, calaron en los seguidores y especulan que podrían dar pistas sobre su vida romántica.

Juré que no me iba coger de ningún culito … y aquí me tiene hablándote bonito 🤷🏻‍♀️🤤 — LABICHOTA (@karolg) November 12, 2022

(Le puede interesar: Shakira, furiosa con Piqué por culpa de Clara Chía Marti: video).

El tuit ya cuenta con más de 7.000 retwits y más de 58.200 likes.

Más noticias en EL TIEMPO

Xi y Biden: claves del primer cara a cara de los presidentes de China y EE. UU.

Video: hombres pelearon a puños y varillazos en exclusivo sector de Barranquilla

Salida de acción de Ecopetrol del índice MSCI no es por resultados de la empresa

Tendencias EL TIEMPO