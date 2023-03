Para promocionar su cuarto álbum de estudio, ‘Mañana será bonito’, la cantante Karol G visitó el programa español ‘El Hormiguero’. Este se estrenó el pasado viernes 24 de febrero y ha causado bastante revuelo en redes sociales, ya que tiene un tema en colaboración con Shakira llamado ‘TQG’, en el que ambas lanzan indirectas a sus ex parejas.

La paisa empezó contando que ‘Mañana será bonito’ es un reflejo de lo que ha vivido en los últimos años y que el título responde a una frase que ella decía una y otra vez cuando estaba atravesando por una situación complicada.



"Si los artistas no podemos escribir canciones de lo que vivimos, ¿entonces qué vamos a hacer?", bromeó junto a Pablo Motos, el presentador de ‘El Hormiguero’.



Durante la entrevista, Motos aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre cómo nació la canción ‘TQG’. La joven empezó contando que la letra se le ocurrió cuando terminó de grabar ‘Mamiii’ con Becky G.



"Eso fue en enero del año pasado. Listo, escribo la canción, sale Mamiii y decido que en realidad ya no quería enfocar más mi carrera en toda la controversia que vino después de Mamiii. Así que decido que es una canción que solo voy a conservar para mí”, comentó.

Asimismo, agregó: “Luego me doy cuenta de toda la situación que estaba pasando Shakira y lo que estaba atravesando, y otra vez la canción vuelve a tener sentido para mí (…) la busco, la llamo directamente, le muestro la canción y le encantó”.



Karol comentó que se acuerda muy bien de esa llamada y confesó que la barranquillera le contestó que se sentía identificada con la letra.



“Incluso, el primer verso era todo mío y ella entraba en el segundo. Ella me dijo: ‘porfa, déjame cantar esta parte que es con la que más identificada me siento’. Yo le dije, ‘okay estoy ready, yo me pongo la camiseta, me pongo la 10’”, reveló.



La joven también confesó que el año pasado iba a salir su álbum, pero Shakira le pidió el favor de que hiciera una pausa por qué iba a estrenar su canción con Bizarrap. “Ella venía de ‘Te Felicitó’, ‘Monotonía’, la canción con Bizarrap y que ella cerraba ese ciclo con ‘TQG’. Ella se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de contar o de sanar algo de su vida por medio de las canciones”, aseguró.



Pablo Motos también le preguntó si esta canción estaba dirigida a alguien en específico. “Yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía y ya, en este caso, es simplemente como que ella se sintió identificada por la canción. En mi caso, también representó un momento específico, pero la intención de sacarla no es ni herir a nadie, ni avergonzar a nadie, ni molestar a nadie. Es una canción porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

