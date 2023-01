La cantante de música urbana Karol G fue objeto de un gran gesto por parte de uno de sus fanáticos, quien le regaló un perro caliente. El emocionante momento fue captado en video y ya es tendencia en las redes sociales.

La reguetonera paisa, reconocida por diferentes canciones como ‘Provenza’, ‘Bichota’, ‘Tusa’ y ‘El barco’, ha sido nominada a los Premios Lo Nuestro 2023 y será una de las colombianas que representará al país en dicho género.



Además de su talento, Karol G es querida por muchos seguidores gracias a su generosidad y humildad con las personas que gustan de sus canciones y de su voz.

Esto quedó demostrado en los Ángeles, Estados Unidos, donde la artista fue sorprendida por un grupo de fanáticos luego de salir de un concierto que dio en el Crypto Arena, escenario que compartió con otros de sus colegas como Zion, y Lenox, Feid, Farruko, Ozuna y Becky G.



Mientras la paisa iba en una de sus camionetas, bajó el vidrio de la ventana para saludar a su fanaticada. En ese momento, uno de sus seguidores le regaló un perro caliente, como símbolo de su cariño hacia la cantante.

Karol G se sintió muy halagada por esta persona y recibió el exquisito snack para degustarlo.



La publicación ya cuenta con más de 90 mil vistas y miles de comentarios, entre los cuales resaltan: “Ay no, es que es bella esa mujer, cómo no amarla”, “¡Cómo se dilataron sus pupilas al ver el perro! La amo” y “No cualquiera recibe comida, por eso ella resalta entre los artistas”.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción EL TIEMPO