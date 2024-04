El fenómeno 'Bichota': así erigió Karol G un imperio que va más allá de la música

Karol G, la reconocida artista urbana colombiana, ha trascendido las fronteras de la música para convertirse en un verdadero fenómeno cultural.

Karol G ha alcanzado tal fama que sus canciones son ampliamente reconocidas, su estilo de cabello de colores es emulado, su vestuario es imitado, e incluso hay quienes adoptan su acento paisa y aspiran a ser como ella, autodenominándose 'Bichotas'.

Este fenómeno la ha posicionado como la artista urbana más destacada y escuchada a nivel mundial.

Nacida como Carolina Giraldo en Medellín en 1991, inició su carrera en 2006 en el concurso Factor X, pero no fue hasta 2017 que lanzó su primer álbum de estudio, 'Unstoppable'.

En un género predominantemente masculino como el reguetón representó un gran desafío, ya que las mujeres solían estar relegadas a roles secundarios, a menudo apareciendo en videos musicales con poca ropa.

No obstante, Karol G no solo se posicionó, sino que brilló con luz propia, desafiando los estereotipos y abriendo camino para las mujeres en la industria musical.

Sin embargo, Karol G, junto a una generación de mujeres determinadas a hacerse un espacio en este ámbito dominado por hombres, logró no solo igualar, sino en muchos casos superar a sus contrapartes masculinas.

Durante el año de la 'Bichota', Karol G logró forjar un imperio desde Medellín hacia el mundo, acumulando éxitos y estableciendo nuevos récords.

Ha sido nominada nueve veces a los premios Grammy Latinos, obteniendo victoria en dos ocasiones, y ha sido nominada dos veces a los premios Grammy, destacándose por ganar en la última edición el premio al Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo en 'Mañana será bonito'.

"Durante muchos años me vi decepcionada del hecho de ser mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música", declaró la cantante en el discurso que dio al recoger su Grammy.

Pero su influencia trasciende la música. Con la creación de la Fundación Con Cora, Karol G promueve el empoderamiento de mujeres en situaciones vulnerables, jóvenes en riesgo, niños con enfermedades crónicas, entre otros, demostrando su compromiso con causas sociales.

El año pasado, Karol G fue protagonista de varios actos solidarios en diversas cárceles de Colombia, donde compartió momentos emotivos cantando junto a las internas varias canciones, incluyendo versos de ‘El Makinon’ que resuenan con la experiencia de vida de muchas de ellas, con frases como "desde chamaquita rompiendo la ley".

El año pasado, Karol G incursionó en la actuación con su participación en la miniserie 'Griselda' de Netflix, producción en la que compartió escenario con la también colombiana Sofía Vergara. Además, estableció su propia discográfica, Bichota Records.

El éxito de las 'Qlonas' marcó el inicio de la gira de Karol G por Latinoamérica y Europa en diciembre pasado. Con dos shows totalmente agotados en su tierra natal, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, la artista presentó su 'Mañana Será Bonito Tour', inspirado en el álbum que la consolidó en el género urbano en 2023, junto a su contraparte 'Mañana Será Bonito Bichota Season'.

Karol G ha realizado visitas exitosas a sus seguidoras, las 'Bichotas', en diversos países como México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela y Bogotá. En esta última ciudad, llenó el estadio El Campín durante dos noches consecutivas.

Su gira continúa por lugares como Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Suiza, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Portugal, culminando con tres noches consecutivas en el Santiago Bernabéu de España.

El viernes el F.C. Barcelona anunció que su equipo femenino lucirá el logotipo de Karol G en la camiseta que estrenará en el próximo partido contra el Villarreal.

Además, el equipo masculino llevará el logotipo en el clásico contra el Real Madrid el 21 de abril.

Feid usando la camiseta de Karol G x Barcelona, en el Coachella. pic.twitter.com/9elkVkxFtn — Indie 505 (@Indie5051) April 14, 2024

Sea cual sea el color de su cabello, ya sea azul, rojo o rosa, o si prefiere pantalones o minifaldas, el impacto de Karol G, la 'Bichota', radica en su capacidad de hacer que cualquiera se sienta identificado con ella.

Su mensaje de inclusión y su acogida a personas de todos los ámbitos la convierten en un símbolo de comunidad. Aunque Karol G parece estar en la cima del éxito, su futuro promete aún más triunfos, ya que, como ella misma afirma, "el flow no está a la venta".

