Corría el año 2012 cuando Karol G fue invitada a Venezuela para ser partícipe del programa de preguntas y respuestas ‘Match4’. La cantante, que para ese momento tenía tan solo 20 años y no sabía el éxito que la aguardaba después, asistió a los estudios de ‘Venevisión’.



Una vez llegó, se presentó ante quienes compartirían pantalla con ella, lo que no se esperaba, es que algunos de ellos no se sabían ni su nombre ni el género musical que cantaba.

Karol G, durante una de sus presentaciones en Coachella. Foto: Efe

Luego de eso, la producción le explicó las reglas del programa y se empezó a grabar. Karol, quien compartía equipo con María Colucci, una figura del entretenimiento venezolano, se enfrentaría a Ivette Domínguez, una actriz de ese país.



Una vez el juego empezó, se le hicieron preguntas de cultura general a ambos equipos, pero ni Karol, ni su compañera pudieron contestar adecuadamente muchas de ellas, ya que eran más difíciles que las del equipo contrario.

“Yo no entiendo la dinámica del juego. Es como si a ellos les preguntarán cuál es la bandera de Venezuela y a nosotras nos dicen de qué se compone una bomba nuclear”, dijo molesta ‘La Bichota’. Tras eso, ella empezó a discutir con Domínguez sobre la manera en la que se refería a ella, a lo que la actriz contestó: “Yo ni siquiera sé quién eres tú”.



Luego de mantener una conversación que cada vez iba escalando más, la intérprete de ‘MAMIII’ se molestó con la producción: “Yo vengo a un programa de invitada y me faltan es al respeto”, a lo que el productor le dijo que ese era un concurso de preguntas y respuestas, por lo que si ella sabía que no sería capaz de contestar no debió haber asistido.

“Esto va a quedar 10.000 puntos a cero porque ustedes no tienen capacidad”, dijo el productor. Posteriormente, ‘La Bichota’ se levantó de su puesto dispuesta a irse cuando discutió de nuevo con Domínguez, a la que le lanzó un vaso con agua en la cara.



Lo que Karol no sabía es que todo el tiempo estaba siendo grabada para un programa de cámara oculta llamado ‘Que locura’, de la misma cadena televisiva, por lo que todo lo que estaba pasando era una broma por parte del mismo.

Luego de que el presentador del programa le revelara esa información, la joven se rió y se abrazó con Domínguez, a la que le pidió disculpas por haber actuado de esa manera.

