Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, es una de las artistas más importantes de la música latina y urbana en la actualidad. Su actitud y talento la han llevado a ganar grandes premios a nivel mundial.



Así mismo, su capacidad para conectar con su público a través de sus letras y carisma, ha hecho que su fama crezca poco a poco.



Entre las temáticas que trata en su música se encuentra precisamente el amor, el cual trata desde diferentes puntos de vista de acuerdo a la tonalidad de la canción. Esto, a su vez, siempre ha sido algo de interés entre sus fanáticos, ya que muchas veces se han preguntado quienes fueron la inspiración de 'La Bichota' para dichas composiciones.

Es por ello que sus romances han dado mucho de que hablar. De hecho, hace poco las redes sociales se avivaron debido a la dedicatoria que le hizo Anuel a Karol G en su más reciente sencillo 'Mejor que yo'.



Cabe recordar que todo inició después de que, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, publicara un fragmento de la canción con el mensaje "Te la dedico bebé" y etiquetando a la artista.

Karol G, se ha consolidado como una de las artistas más importantes del género urbano. Foto: Instagram @KarolG

No obstante, esto no es lo único de lo cual se está hablando en redes sociales.



Hace unos días, la intérprete de 'Provenza' publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos con una descripción que decía: "Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook) El verdadero TBT".



En estas, se pueden ver recuerdos de su adolescencia al mejor estilo de los años 2000.



Horas después, comenzaron a circular algunas otras en internet que llamaron la atención de los fanáticos de la cantante. Sin embargo, unas de las más virales fueron publicadas por Elkin de la Hoz, conocido por su canal 'Dímelo King', que publicó quien sería uno de los primeros enamorados de 'La Bichota'.

¿Quién fue el primer amor de 'La Bichota'?

Dicen que el primer amor no se olvida. Desde su magia hasta las circunstancias, la experiencia de sentir por primera vez el revoloteo de las mariposas en el estómago es inigualable.



Y puede que Karol G hubiese sentido lo mismo con Julián, el joven que presuntamente aparece en las fotografías publicadas por Elkin de la Hoz. En estas se le puede ver feliz, sonriendo, con un aspecto juvenil y despreocupado.

Con la frase "¿Recuerdan a su primero amor?", el hombre publicó un video con fotos de ella y su expareja.

Cabe resaltar que no hay certeza de que realmente se trate de Julián. Aun así, varios internautas sospechan que podría ser él debido al tiempo en el que se tomaron las fotografías.

