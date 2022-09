Karol G es una de las cantantes de reguetón más famosas del mundo. éxitos como ‘Bichota’, ‘Provenza’ y ‘Gatubela’, su más reciente sencillo, la han posicionado en lo más alto de la industria músical. Es más, es considerada una de las artistas latinas más escuchadas de Spotify en lo que va recorrido de este año.



Hace poco volvió a ser tendencia en redes sociales por haber confesado a la revista ‘Vogue’ un aspecto de su vida hasta ahora desconocido por sus fanáticos y los medios de comunicación a pesar de que intenta que su vida privada no se mezcle con la coyuntura mediática.

Ahora bien, durante su charla inició hablando del descanso que se tomó de absolutamente todo lo que tuviera que ver con su carrera musical, incluso, de las dietas, ya que afirmó que aprovechó sus vacaciones para comer a gusto y olvidarse de las largas jornadas de ejercicio a las que está acostumbrada.



“Yo vengo de mis vacaciones y te digo con toda la sinceridad que subí 12 libras, yo amo comer y qué pena decirlo pero ¿por qué lo más chimba es lo que engorda? Yo empiezo mi tour en dos semanas y voy a grabar un video de algo que va a salir”, comentó.



“por eso ya tengo a mi entrenadora que me planeó un plan macabro de entrenar doble jornada en ayunas, comiendo ensalada y carne a lo que marca, pero más por cómo me voy a ver es para rendir en el ‘show’ porque tiene una duración de tres horas”, agregó.



La cantante finalizó su viaje en el Tomorrowland 2022. Foto: Instagram: @karolg

La cirugía estética que se hizo a los 18 años

Sin embargo, las declaraciones que más sorprendieron fueron las que hicieron referencia a la operación estética que se realizó cuando apenas tenía 18 años de edad, pues hoy en día no se siente cómoda con dicho procedimiento que, según ella, se realizó por presión social.



“Desde pequeñitas todas las querían tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije: ‘las debo tener, soy la única que no las tiene’, y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”, comentó la intérprete de ‘Miami’.



“Lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”, agregó.



Concluyó diciendo que se siente bien con su cuerpo y que el ejercicio que realiza a diario no lo hace por encajar dentro de los estereotipos sociales, sino por salud, pues sus shows y su capacidad pulmonar para cantar dependen de mantener una condición física adecuada.

