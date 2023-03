La cantante colombiana sigue sorprendiendo al mundo de la música después de haber sacado su último álbum, ‘Mañana será bonito’, en el cual se estrenó 'TQG', canción colaborativa con Shakira que cuenta con 220 millones de reproducciones en YouTube.



La artista ha hecho estremecer a una gran cantidad de personas en su concierto en Puerto Rico, pues se pudieron confirmar algunos rumores de su actual relación amorosa que tendría con el reguetonero colombiano Feid.

Facebook Twitter Linkedin

Los artistas fueron vinculado amorosamente a mediados del mes de marzo. Foto: Instagram:@karolg, @feid

(Siga leyendo: ‘Naatu Naatu’: el significado de la canción ganadora en los Premios Óscar 2023).

La cantante tuvo tres fechas en el Estadio Hiram Bithorn, donde cautivó a miles de asistentes con sus éxitos musicales, interpretando por primera vez canciones de su nuevo álbum, como ‘Tus Gafitas’, la cual contó una visita sorpresiva para todos los presentes.



En este primer concierto, su invitado especial fue el interprete de 'Porfa', con el que interpretó la canción ‘Friki’, la cual ya habían interpretado juntos en anteriores ocasiones, causando furor entre los espectadores por el pegajoso baile que protagonizaron.



Aunque ninguno de los dos se haya pronunciado ante este hecho, Karol G hizo un acto que podría dar luces de todo lo que se ha venido especulando al respecto entre las celebridades: Una relación amorosa

(Tenemos para usted: La siniestra teoría sobre el verdadero origen de 'Coraje, el perro cobarde)

Karol G, mientras interpretaba Tus gafitas’, aseguro de una manera categórica que este sencillo iba dedicado a Feid.



“Esta canción es para Feid” dijo la intérprete colombiana mientras cantaba su sencillo al público puertorriqueño, causando gritos y revuelo en todo los presentes, ya que todo lo sucedido fue algo que nadie se esperaba.



Es de gran importancia recalcar, que desde que hizo el estreno de esta canción se ha dicho desde el primero momento que esta sería una dedicatoria al cantante paisa, por todos los matices que toca en su sencillo, puesto que hace alusión a uno de los accesorios más característicos del cantante colombiano, sus gafas.

Facebook Twitter Linkedin

Feid y Karol G han hecho colaboraciones musicales en varias ocasiones. Foto: Instagram

(Le puede gustar: ¿Nueva pareja? Marbelle casi se besa en pleno espectáculo con joven deportista)

La artista confiesa en sus líricas que no pensaba volver a encontrar el amor, luego de que le rompieran el corazón ( haciendo referencia a su ex pareja Anuel AA) pero al parecer sí lo encontró y mucho más rápido de lo que esperaba.



Esto generó un oleada de comentarios en redes sociales por parte de internautas que se mostraron felices por la que podría ser la primera confirmación de la relación entre los antioqueños.



"Feid, claro y conciso", "me encanta, por fin lo confirmó", "amo esta pareja", "ya era hora", "merece ser feliz", "claro como el agua", “Ellos se aman”, son algunos de los mensajes que los fans de estos dos artistas han dejado en sus redes.

Más noticias en EL TIEMPO

Yina Calderón aclara polémica entre Wilfran y Ana del Castillo

Nació Cattleya, la hija de Anuel y Yailin, la más viral: ¡hay foto!

Este es el final alternativo de ‘Betty, la Fea’, según Inteligencia Artificial

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO