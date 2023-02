En estos últimos días, Karol G ha encabezado los titulares de la prensa nacional e internacional por el lanzamiento de su nuevo disco ‘Mañana será bonito’. Además, dentro de su álbum tiene una canción llamada ‘TQG’ junto a Shakira, la cual ya tiene más de 99 millones de reproducciones en YouTube.

Para promocionar su nuevo lanzamiento, la paisa ha dado diferentes entrevistas y ha revelado que con su música sus seguidores podrán conocer un poco de su vida sentimental y los estragos que le dejo en el pasado, el desamor. Sin embargo, la ‘Bichota’ ha confesado que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.



Durante su entrevista con el ‘The New York Times’, Carolina Giraldo, nombre real de la artista, confesó que a pesar de no querer enamorarse, la vida le trajo a alguien que la ha hecho sentirse feliz de nuevo.



“Yo no quería enamorarme de nuevo. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como sentirme feliz de nuevo, por lo que quería compartir momentos con otra persona de nuevo. Eso fue algo nuevo que aprendí con este álbum. Iba a estar realmente enojada por el amor y todo y al final del álbum, ahora lo estoy sintiendo de nuevo”, aseguró.

Asimismo, reveló que con su nuevo disco busca ayudar a sus seguidores a sanar a través de las melodías y letras de sus canciones, por lo que ha sido más abierta con sus fans, algo que le da un poco de miedo porque “no es una persona perfecta”.



"Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar", afirmó.



Además, agregó: "Intento mostrar más al mundo lo que hago, en lugar de hacer cosas solo para abrir esa puerta. Quiero hacerlo con mi verdadera identidad. Si siento en mi mente que una canción tiene ese sentimiento, voy por ahí: 'Esto es un rock, esto es una salsa, esto es un corrido mexicano'".



¿Karol G está saliendo con Feid?

Desde hace bastantes meses, los fans de Karol G y Feid creen que ambos están juntos, pues en sus redes sociales suelen dejar pistas de que tienen más que una amistad, o así lo han interpretado sus seguidores.



Aunque, el intérprete de ‘Hey Mor’ ha negado que estén saliendo, los rumores de su relación siguen creciendo, ya que han usado prendas de vestir similares como buzos, anillos y algunos accesorios.



En su último álbum, Karol G tiene una canción que habla sobre el amor y es ‘Tus Gafitas’, varios de sus fans han asegurado que este tema habla de Feid, porque últimamente se ha colocado unos lentes parecidos a los de él. Sin embargo, todo esto son solo rumores, pues los artistas no han confirmado que estén saliendo.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

