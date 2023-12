Karol G comparte sus emociones tras los conciertos en Medellín: 'El sueño más grande'

Este 1 y 2 de diciembre, Karol G deslumbró a sus fanáticos con el 'Mañana será bonito Fest', el cual se realizó en el complejo deportivo del Estadio Atanasio Girardot. En este lugar sus fans pudieron disfrutar de experiencias inmersivas, atracciones, diferentes comercios, entre otros, y al final de la noche su gran concierto en el estadio.

Luego de terminar estas dos grandes noches, 'La Bichota' compartió en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 67 millones de seguidores, un carrusel de fotos y videos con algunos de los momentos más destacados de sus conciertos.



En las imágenes que se podía ver con distintos vestuarios y con sus bailarines. Además, publicó algunos videos que mostraban como se veía el escenario con todas sus luces y pantallas.



Asimismo, aprovechó para comentarle a sus seguidores que se encuentra muy feliz por todo lo que ha logrado y tener la oportunidad de hacer un evento de esa magnitud en la ciudad que la vio nacer.

"Acabo de cumplir el sueño más grande de mi vida: hacer historia en mi propia casa, Colombia, ¡TE AMO!!!!", escribió la paisa.



Como era de esperarse, varios internautas han comentado su publicación y la mayoría ha felicitado a la cantante por sus logros. "Y qué gran historia la que estás contando"; "Qué orgullo. Eres increíbleeeee"; "Gracias por regalarnos dos noches inolvidables. ¡Eres una reina y lo demostraste una vez más! Te amoooooooo", son algunos de los comentarios.



El 1 y 2 diciembre fueron días muy importantes para Karol G, pues antes de iniciar sus conciertos había comentado que en Medellín ella empezó con el sueño de hacer música y nunca se imaginó poderle llegar a tantas personas.



“No sé cómo explicar lo que siento en este momento. Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación, donde dimos el primer paso. Quien soy, como me expreso y como hablo, lleva mi bandera colombiana a cada lugar al que voy. Estas últimas semanas han sido de muchos nervios y mucha ansiedad, pero cada día de estos últimos años y de este último año en especial, han sido de disciplina dura, de trabajo, de compromiso, de dar más de lo que yo misma he creído posible por mí y por ustedes y hacerlo sentir orgullosos”, escribió en sus historia de Instagram.



Asimismo, le agradeció a sus fans por apoyarla y darle la oportunidad de ser la estrella que es hoy.



“Respeto mucho a mi público, respeto el hecho de que compren un ‘ticket’ para ir a verme en concierto, valoro mucho que crean en mí y me alegra mucho saber que mi música los acompaña en la vida. (...) ¿Quién dijo que nadie es profeta en su tierra, cuando a mi Colombia me lo ha dado todo? Se me salen las lágrimas al saber que mi año termina en casa, en la ciudad que me vio nacer y la que creyó en mí, primero que cualquier otro lugar. (....) Espero de todo corazón que se disfruten lo que he preparado con tanto amor para ustedes”, concluyó.

