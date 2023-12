Karol G fue madrina de su sobrina en bautizo en Medellín: ¿le luce la maternidad?

El 2023 ha sido uno de los mejores años para la artista Karol G y es que ha conseguido hazañas como cantar junto a Shakira, ganar premios gracias a esto ( y también otros reconocimientos por el trabajo musical que ha presentado como su álbum ‘Mañana Será Bonito’.



Algunos de los premios que ha recibido este año son: 'MTV Video Music Award a la Mejor Colaboración', 'Premio Grammy Latino al Álbum del Año' y 'Premio Grammy Latino por mejor fusión/interpretación urbana'.

La intérprete de ‘Qlona’, presentó dos conciertos en 1 y 2 de diciembre en su natal Medellín, que fueron un rotundo éxito en asistencia y para la economía local de la ciudad. Cabe recordar que el 5 y 6 de abril del 2024 será el turno de Bogotá de cantar a todo pulmón junto a la ‘Bichota’ temas como: ‘Provenza’, ‘Gatúbela’, ‘A Ella’, ‘Amargura’, ‘Carolina’, entre muchas más.



Mientras esto sucede, la cantante sigue en su ciudad junto a su familia, compartiendo tiempo especial como el bautizo de su sobrina Sophia, hija de su hermana Verónica Giraldo.



Karol G fue madrina de bautizo de su sobrina

A través del perfil de Instagram de Verónica se pudo apreciar una serie de fotografías del bautizo católico que se celebró el sábado 9 de diciembre en Medellín, donde Carolina (nombre de pila de la famosa artista) fue madrina.



Karol G lució un vestido blanco ceñido al cuerpo y que llegaba hasta el suelo. Esto fue acompañado de su cabello rubio con puntas rosas suelto y, por supuesto, una enorme sonrisa.

En una de las instantáneas compartidas por Verónica se ve a la cantante sostener en sus brazos a su sobrina y ahijada para recibir el bautizo.



La publicación, que cuenta con más de 274 mil me gusta, se acompañó de la descripción: “Un día increíble Porque Sophia recibió a Dios en su corazón... Gracias a mis dos familias por estar y porque este día fue el mejor para Sophia... Los Amo”.

En los cometarios se vieron reacciones como: “Imagínense que Sophie dirá en unos años ‘Karol G es mi tía y mi madrina’”, “Sophie se parece mucho a su tia Karol”, “Qué linda Karol con Sophiiii, no me la imagino de mamá”, “Ame cada una de estas fotos, que Dios los bendiga”, “Allí ella no es Karol g, es Carolina❤️, hermosa en su sencillez”.



Cabe mencionar que, en la celebración no se vio a Feid, el novio de Karol G, pero sobre esto, en una ocasión la famosa se pronunció asegurando que prefiere mantener en privado su relación: “De mis relaciones personales he aprendido mucho en el camino y siento que la gente idealiza mucho las relaciones de las celebridades. Y son una relación normal como cualquier persona que está grabando o haciendo unas fotos, o lo que sea.



Es difícil a veces tener una relación y querer conservarla privada cuando, pues somos figuras públicas (…) Creo que hay cosas que quiero empezar a conservar más para mí, porque creo que es una forma de cuidarlas”, dijo la colombiana de 32 años para Billboard.



