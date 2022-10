Los fanáticos de Rihanna enloquecieron desde que la cantante anunció que ha vuelto a la música, tras seis años dedicada a otros negocios -entre ellos su marca de maquillaje Fenty Beauty- y, por supuesto, a su familia, pues en mayo nació su primer hijo.



Una de las artistas que siempre ha demostrado su admiración a Rihanna ha sido la cantante de reguetón Karol G, quien al enterarse de su regreso no contuvo su emoción y le dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Rihanna, ¡te amo! Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos. No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú", aseguró Karol G en un trino.

Rihanna, Te Amo! ♥️ Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — LABICHOTA (@karolg) October 28, 2022

De hecho, la cantante paisa, popular por canciones como 'Bichota' y 'Tusa', en una entrevista de hace unos años aseguró que Rihanna era la primera en su lista de artistas con las que soñaba colaborar. "Ella es como esa artista 'top'. Yo soy fan, la tengo tatuada aquí en la mano", aseguró en aquella ocasión.

Y agregó: "No la conozco, no he tenido ningún acercamiento, no conozco a su equipo de trabajo, pero tengo en el fondo de corazón que algún día la voy a conocer, hablaré con ella, le propondré un tema y grabaremos una canción".

Además, en aquel entonces cantó 'Love on the brain', uno de los temas más famosas de la artista barbadense.

Esta es la nueva canción de Rihanna

La canción que marca el regreso de Rihanna como cantante es ‘Lift Me Up’, la cual forma parte de la banda sonora de ‘Black Panther’: Wakanda Forever’, la nueva película de Marvel que se estrenará próximamente.

El video oficial, estrenado hace pocas horas, ya cuenta con más de 600 mil reproducciones en YouTube y muestra a Rihanna cantando en la playa, mientras también se pueden ver pequeños fragmentos del filme.



