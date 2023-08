La cantante colombiana Karol G se encuentra en su gira por Estados Unidos en la que está promocionando su nuevo álbum 'Mañana será bonito'. Estos espectáculos en vivo han tomado un significado especial para la artista, ya que ha tenido el placer de compartirlos junto a su círculo cercano de familiares y amigos.



Sin embargo, un aspecto que ha resonado profundamente en la experiencia de la cantante es la participación de su pareja sentimental, el también renombrado cantante de reguetón, Feid.



El pasado 19 de agosto la cantante tenía uno de los conciertos más esperados en Los Ángeles, evento al que la acompañaron personas cercanas como su madre y Feid. Precisamente, este día el cantante paisa cumplía años y la artista decidió hacerle un homenaje con una de las canciones que, al parecer, es una dedicatoria a él.



"Necesito que esta canción se escuche más fuerte que cualquier otro día. Hoy es 19 de agosto para la mafia, el que sabe, sabe; ¡Feliz cumpleaños Salo!", mencionó la cantante antes de entonar uno de sus sencillos 'Tus gafitas'. En esta canción además aprovechó para ponerse unas gafitas que decían "Ferxxo" en los lentes.



La reacción de los seguidores de Karol G en las redes sociales no se hizo esperar. Videos y mensajes de apoyo inundaron las aplicaciones, resaltando el amor y la ternura que se desprenden de este gesto público.



Esta exhibición de afecto no solo marca un hito en la historia de la relación de Karol G y Feid, sino también representa un cambio significativo para la cantante. Aunque han pasado varios años desde su separación con Anuel AA, en la que se rumoreó una infidelidad con la artista dominicana Yailin 'La más viral', Karol G no había manifestado su amor de esta manera desde entonces.

