Karol G dejó boquiabiertos a millones de sus seguidores luego de publicar una llamativa foto en la que expone su belleza.



A través de sus redes sociales, compartió una foto instantánea en la que se le ve bastante atractiva y resaltando su sensualidad.

En la imagen luce una vestimenta de color plateado, color que logra resaltar su belleza natural y parece que de su cuerpo salen llamas. Con esta imagen más sexy, Karol G se desliga de la imagen tierna que marcó su álbum anterior ‘Mañana será bonito'.



Con su más reciente publicación, solo en Twitter ha tenido más de dos millones de vistas, 75 mil ‘me gusta’, y 534 comentarios.



“Este álbum ‘Bichota Season’ me va transformar mi vida de una manera. No estoy preparado”, “Me volví a enamorar”, “Esta mujer cada vez más bella”, se lee entre los comentarios que expresan su admiración por la colombiana.

En su cuenta de Instagram subió un fragmento del video ‘Mi ex tenía razón’, una de las canciones más esperadas por sus fanáticos, destacando el mensaje de la canción, que se ha dicho es una tema muy directo a su ex Annuel.



Este video en Instagram tiene más de 2 millones de ‘me gusta’ y más de 60 mil comentarios dejando el siguiente mensaje en la descripción de la foto.



“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento está saliendo mi álbum. Estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour. Qué momento tan especial. Cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo. Ésta canción es mi bebé. Ésta la hice en un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible. Selena Quintanilla, ¡Te Amo!”, escribió en el ‘post’.

Todo esto lo hizo para lanzar su álbum ‘Bichota Season’ en las horas de la mañana del viernes 11 de agosto.



Antes de sacarlo a la luz pública, ya había lanzado la canción ‘S91’ en YouTube, cuyo video tiene más de 52 millones de reproducciones, 52 mil comentarios y 968 mil ‘me gusta’, con el fin de dar un abrebocas de lo que traería su nuevo proyecto musical.



La artista a parte de este gran lanzamiento, se está preparando para lo que será una gira musical por Estados Unidos, donde visitará varias ciudades por primera vez de este país.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

'El juego del calamar': Netflix confirma los actores de la segunda temporada

Lydia Cacho: 'Las feministas me criticaron por darle voz a los hombres'

Video: mujer y su perro de apoyo emocional fueron bajados de vuelo por no llevar bozal