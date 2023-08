Karol G atraviesa por el momento más alto de su carrera y el éxito de su gira 'Mañana será bonito' lo demuestra.



En la primera fecha de los dos conciertos que realizará en Los Ángeles, 'la Bichota' llenó el Rose Bowl Stadium, un estadio con capacidad para más de 80 mil personas.



El show del viernes 18 de agosto estuvo lleno de momentos emotivos para la colombiana, que estuvo acompañada por personas muy especiales. Su familia y su novio, Feid.



Además, asistieron celebridades como Selena Gómez y Alicia Keys, artistas con las que ya se le ha visto antes a la reguetonera.

En redes sociales sus fanáticos ya han compartido videos de lo que fue el concierto y uno de los sucesos que más se ha comentado ha sido el llanto de Karol G en medio de la presentación.



La paisa se toma un momento cuando está sola en el escenario, se arrodilla y entre lágrimas recibe la ovación de su público, que la corea: '¡Bichota, bichota'.



Cuando puede hablar dice "siempre me preguntaba cómo sería posible llegar a esto. Yo sé que dicen que soy una llorona, pero no me importa. Miren ustedes esto".



Y añade: "Les voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí, a mi familia que me está acompañando en este tour y a mis amigos".

Algunos asistentes captaron en cámara el momento, mientras que otros grabaron a Feid, quien se encontraba entre el público acompañando y apoyando a su pareja en este importante momento.



"Qué me mire como Feid mira a Karol G", han comentado en el clip que se viralizó rápidamente.

#EsTendencia: FEID viendo a Karol

G desde el público en su concierto de anoche en Los Angeles 🥹 pic.twitter.com/5XUc0mkfCc — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 19, 2023

Además del cantante, las cámaras de quienes fueron al evento también captaron a los padres de la artista mientras disfrutaban del concierto.

En todos los videos se ve que el espectáculo que dio la intérprete de 'Mi ex tenía razón', 'S91' y 'Qlona' fue de primer nivel. Su colega y amiga Selena Gómez incluso salió bailando.

La gira por estadios en Estados Unidos irá hasta septiembre y Karol G visitará ciudades como Miami, Houston, San Antonio, Dallas, Chicago, Atlanta, entre otras.

