Karol G sigue demostrando por qué es una de las cantantes colombianas con más trayectoria en la actualidad. El pasado 13 de septiembre la intérprete paisa se presentó en el que quizá es uno de los escenarios más importantes de la historia en la industria musical: el Madison Square Garden.



La ‘Bichota’ se hizo presente en el icónico recinto por motivo de su gira mundial, ‘Strip Love Tour’, un evento el cual hizo vibrar a más de 21 mil personas con ‘Miami', ‘Provenza’, ‘Gatubela’, entre otros exitosos sencillos.



Es prudente resaltar el entusiasmo y nerviosismo que tenía la colombiana antes de su presentación, debido a que este había sido uno de sus sueños durante toda su carrera artística. Así lo dio a entender a sus más de 7 millones de seguidores en Twitter.



“Hoy, después de 10 años de anotarlo en mi lista de sueños, voy a cantar en el Madison Square Garden en New York”, posteó.



Hoy, después de 10 años de anotarlo en mi lista de sueños, VOY A CANTAR EN EL MADISON SQUARE GARDEN EN NEW YORK✨✨✨✨🥺❤️‍🔥 — LABICHOTA (@karolg) September 13, 2022

Así las cosas, el escenario se tiñó con los colores de la bandera de Colombia para rendirle paso de honor a Karol G antes de salir al escenario. Cientos de ciudadanos colombianos que viven en Nueva York, y que pasaron por la séptima avenida, tomaron algunas fotografías del momento.



La misma página del Madison reconoció que hubo lleno total en el aforo habilitado para el espectáculo, por lo que se hicieron presentes más de 20 mil personas.



La anécdota de Karol G

Aprovechando que estaba viviendo uno de sus sueños, Karol G quiso traer una anécdota de su pasado que tiene que ver con este icónico estadio y cuando aún no era una estrella mundial.

“Quería contar una historia de este lugar en especial, hace 10 años exactamente, en el 2012, después de que había empezado en la música en 2006, dije que no quería hacer música más porque era una industria difícil, porque nadie quería escuchar mis canciones, porque nadie me daba la oportunidad y me vine a New York a vivir”, inició.



“Empecé a estudiar inglés en una escuela y resulta que me sentaba todos los días afuera en unas banquetas que había aquí en el Madison Square Garden, para dos cosas; uno, para que la persona que se sentara al lado yo le pudiera hablar y así practicar, y para soñar que hubiera sido si yo hubiera seguido en la música y hubiera cantado en el Madison Square Garden”, agregó.



Finalmente, afirmó que “los sueños sí se cumplen” y que no hay que botar la toalla a pesar de las dificultades que se puedan aparecer en el camino al éxito.



“Hoy es la primera vez que lo llenó 10 años después. Si se puede (…) Se los juro por Dios que yo no estoy diciendo cosas por decir y cosas como para animar a la gente, mi única intención con esto es decirle a la gente, sí se puede”, aseguró.



Karol G dijo “Hace diez años en el 2012 me vine a NYC a estudiar inglés, me sentaba afuera del Madison Square Garden esperando que alguien se sentara a mi lado para practicar inglés y 2 soñaba con cantar aquí… hoy es la primera vez que lo lleno 10 años después. Si se puede” ❤️ pic.twitter.com/Zg71cOlifb — Chantal🐺➰ (@ChantalxLunera) September 14, 2022

