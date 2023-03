Karol G es una de las artistas más importantes de la música urbana. La paisa ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las plataformas musicales y ha hecho que su música se escuche en todos los rincones del mundo. Su carrera cada vez es más exitosa y hoy en día encabeza casi todos los titulares de la prensa nacional e internacional.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, ha conseguido un espacio en el género urbano con arduo trabajo y constancia. Su carrera musical inició en el 2006 cuando participó en el reality show ‘Factor X’ y consiguió su primer contrato discográfico con Flamingo Records en Colombia y Diamond Music en Puerto Rico.



A partir de ese momento, la paisa lanzó sus primeras canciones, ‘En la playa’ en 2007 seguido de ‘Por ti’ en 2008 y ‘Así es el amor’, ‘Dime que sí’ y ‘Me ilusione’ en el 2009. Un año después, en el 2010, Karol publicó sus primeros videos cantando en su canal de YouTube llamado ‘CarolGcol’.



Estos eran covers de las canciones en inglés Kiling Me Soflty, Try Sleeping with A Broken Heart y Can’t Take My Eyes Off You. Al día de hoy estas grabaciones tienen un poco más de 1,3 millones de reproducciones.



En ese mismo año, Karol G siguió avanzando en su carrera y se convirtió en la corista de Reykon y en el 2012 lanzan el sencillo ‘Tu juguete’ y después ‘301’, con el que ganó más fama a nivel nacional e internacional.



En el 2013, se unió junto a Nicky Jam y juntos crearon la canción ‘Amor de dos’, la cual fue todo un éxito y sobrepaso los 20 millones de reproducciones. Para el 2014, Karol G presentó sus temas ‘Ricos besos’ y ‘Mañana’ junto al cantante urbano Andy Rivera.



Unos años después, tuvo su primer gran boom con Ozuna en el sencillo ‘Hello’ y después con Bad Bunny en la canción ‘Ahora Me Llama’. La evolución de la carrera musical de Karol G es innegable y con disciplina y constancia hoy en día se posiciona como una de las mejores artistas del género urbano.

