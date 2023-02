Karol G ha estado siendo bastante comentada en redes sociales por el jocoso encuentro que sostuvo con Rihanna justo después de que la artista, nacida en Barbados, se bajara del escenario del Super Bowl el pasado 12 de febrero, cuando cantó para más de 70 mil personas.



Durante su encuentro se mostraron bastante cercanas y hasta tuvieron tiempo para bromear, pues en un video que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, Carolina Giraldo, nombre de pila de la antioqueña, puso a hablar en español y con acento paisa a la intérprete de ‘Diamonds’.



En el registro se le escucha a la cantante de ‘Cairo’ preguntando: “How was everything? (¿Cómo estuvo todo? En español)”, a lo que la celebridad respondió con jerga colombiana: ‘Fue una chimba’, desatando el asombro y la risa de los presentes que estaban en el camerino.



Ahora, este martes 14 de febrero, día internacional del ‘Amor y la Amistad’, la antioqueña vuelve a ser tema de conversación, pero esta vez porque es el día de su cumpleaños número 32, por lo que se le ha visto compartiendo con sus familiares más allegados, en especial con su hermana Varónica Giraldo.



Karol G puso a Rihanna a decir "fue una chimba" y yo me les morí AHHHHHH😰💘 pic.twitter.com/jhEHzK4Dan — 𓆩•𓆪 (@jholieta) February 13, 2023

Así celebra Karol G su cumpleaños



Y fue precisamente su pariente quien mostró a Karol G pasando su cumpleaños junto a sus hermanas y su sobrina en lo que parece ser el hogar de alguna persona cercana a su círculo más íntimo. En las imágenes se puede ver a la cantante alzando a la bebé mientras, conmovida, la mira fijamente.



Ante el hecho, su hermana le quiso dedicar una sentidas palabras para agradecer todo lo que ella ha hecho por la familia: "No solo Dios me premió con todo lo que tengo, con mi hija, sino también con unas hermosas tías y hermanas. Hoy deseo para ti mi negra, el mejor cumpleaños. Siempre desearé lo mejor para ti. Hace un año estábamos juntas celebrando, pero hoy estamos Sophi y yo de corazón. Sé feliz hoy y siempre. Te amamos(sic) ”, escribió Verónica Giraldo en su perfil de Instagram.



Su festejo cae como ‘anillo al dedo’ en esta nueva etapa musical de la antioqueña, pues desde hace algunos días se encuentra promocionando su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, el cual se estrenará el próximo 24 de febrero en todas las plataformas digitales.



