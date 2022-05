En redes sociales se hizo viral el momento en el que una persona que asistió al concierto de Karol G en Provenza, Medellín, regaba un liquido sobre la artista, que estaba pasando junto al público con su esquema de seguridad.



La acción fue cuestionada y criticada fuertemente por los internautas, quienes afirmaban que esa no era una conducta apropiada hacia la intérprete de 'El barco'.

Pese al contundente rechazo, la mujer que cometió la acción y vertió el líquido sobre Karol G aclaró la situación por medio de un comentario en una publicación.



De acuerdo con ella, "las cosas no son como aparentan", ya que todo se trató de un accidente que se escaló.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Al parecer, cuando la cantante iba pasado con su esquema de seguridad y la Policía por el medio de su fanaticada, la mujer se emocionó y aventó sin ninguna intención el contenido de su vaso que, según afirma, era agua.



"Claramente si estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de la compañía de Karol G. Me emocioné un poco y aventé el agua", escribió Kim, como se ve su nombre en su perfil.

Además, agregó que pedía perdón por su actitud y que no quería incomodar a nadie: "Pido disculpas a todos, especialmente a la cantante. Todos cometemos errores, mil disculpas".



Cabe resaltar que Karol G no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido al salir de su concierto.

El video causó tanto revuelo que los comentarios en redes no se hicieron esperar. Hasta el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compartió la grabación del momento e hizo una critica social via Twitter: "La batalla más compleja que tenemos no es política o económica, es cultural".

La batalla más compleja que tenemos no es política o económica, es cultural. pic.twitter.com/cM8Kr5FgP1 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 3, 2022

