La cantante colombiana Karol G no deja de sorprender a sus seguidores, pues desde que lanzó su último álbum de estudio ‘Mañana será bonito’ su carrera musical ha ido en ascenso, lo que le ha permitido, no solo posicionarse como una de las mejores cantantes del género urbano, sino que también ha sido invitada a diferentes programas y revistas.

Hace unos minutos, la paisa publicó un video que dejó con la boca abierta a más de uno, pues anunció la nueva gira de su álbum. Aunque, ‘La Bichota’ había confirmado que se retiraría de los escenarios por un tiempo, al parecer, son más grandes sus ganas de cantarle al público.



En su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó un video en el que se le ve en un carro cantando con Iker, el niño millonario, quien también protagonizó él anunció de ‘Mañana será bonito’.



Sin embargo, en el camino se les daña el vehículo y Karol dice que no van a alcanzar a ir al tour. Pero, cuando tenían las esperanzas perdidas, se encuentran un tractor que los lleva hacia su próxima presentación.

Además, la joven acompañó este corto clip con el mensaje: “Yo sé que había dicho que no… pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUNTÉ. #Mañana Será Bonito Tour es una realidad”.



Por el momento, sus conciertos solo van a hacer en Estados Unidos en las siguientes fechas:



Agosto 11, Allegiant Stadium. Las Vegas, NV

Agosto 18, Rose Bowl. Los Angeles, CA

Agosto 25, Hard Rock Stadium. Miami, FL

Agosto 29, NGR Stadium. Houston, TX

Septiembre 2, Cotton Bowl. Dallas, TX

Septiembre 7, Metlife Stadium. New York, NY

