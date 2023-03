En estos últimos días, la cantante Karol G y Shakira se han vuelto tendencia al estrenar su nuevo sencillo TQG, el cual hace parte del cuarto álbum de estudio de la paisa. Este tema ha causado revuelo en redes sociales, ya que muchos internautas aseguran que está dedicado a las exparejas de las artistas, Gerard Piqué y Anuel AA.

TQG se ha posicionado en el top de las canciones más escuchadas de las plataformas musicales, e incluso, en YouTube ha acumulado más de 126 millones de reproducciones en 7 días.



Para hablar de su nuevo álbum, ‘Mañana será bonito’, la ‘Bichota’ fue invitada al programa español ‘El Hormiguero’ donde aclaró que la letra de su tema con Shakira tiene una dedicatoria especial.



Karol G le comenzó explicando a Pablo Motos, que su colaboración con la barranquillera se logró porque ella tenía una canción guardada de hace tiempo y al ver lo que estaba pasando Shakira le propuso grabarla, a lo que ella aceptó de inmediato.



(No deje de leer: ¿Por qué los palos de las colombinas tienen un hueco?).

"Eso fue en enero del año pasado. Listo, escribo la canción, sale Mamiii y decido que en realidad ya no quería enfocar más mi carrera en toda la controversia que vino después de Mamiii. Así que decido que es una canción que solo voy a conservar para mí”, comentó.



Asimismo, agregó: “Luego me doy cuenta de toda la situación que estaba pasando Shakira y lo que estaba atravesando, y otra vez la canción vuelve a tener sentido para mí (…) la busco, la llamo directamente, le muestro la canción y le encantó”.

¿TQG tiene una dedicatoria para Gerard Piqué y Anuel AA?

Durante la entrevista, Motos le preguntó a Karol G que si este nuevo sencillo iba dedicado a alguien en particular, a lo que la paisa respondió.



“Yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía y ya, en este caso, es simplemente como que ella se sintió identificada por la canción. En mi caso, también representó un momento específico, pero la intención de sacarla no es ni herir a nadie, ni avergonzar a nadie, ni molestar a nadie. Es una canción porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales”, concluyó.



(Lea también: Video: un profesor enseña los departamentos de Colombia con una canción).



También dejo en claro que para ella el centro de atención no debería ser si este tema va dedicado o no a sus exparejas, sino que dos mujeres están elevando el género femenino.



"Lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo, que yo me siento orgullosa, que hemos elevado el género femenino a otro nivel, que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer y ese debería ser el verdadero debate", concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Carmen Villalobos está embarazada con Frederik Oldenburg?

Impactante video muestra un barco pesquero totalmente rodeado por tiburones

La impactante transformación de estrella de 'reality' tras perder 272 kilos

Conozca el calendario lunar para marzo de 2023